Teadlane teab, kas maitse üle tasub vaielda

Esteetika vaatepunktist on maitsel meie elus oluline koht: analüüsime ja hindame oma meeletajusid pidevalt, ehkki enamasti väga põgusalt. Suur osa meie igapäevasuhtlusest ja argielust on seotud sellega, et mõtleme ja arutame mis on ilus või inetu, mis meile meeldib või ei meeldi. Ja ka tegutseme sellest lähtuvalt.

Mis on esteetika?

Esteetika on filosoofiline distsipliin, mis uurib esteetilist kogemust. Esteetiline kogemus on meeleline kogemus, mis muutub tähenduslikuks ja väärtuslikuks suhtes individuaalsete hoiakute või kultuuriliste normide ja väärtustega. Niisiis tegeleb esteetika ühelt poolt meie meeletajudega, teiselt poolt aga esteetiliste väärtuste ja hoiakutega, mis on alalises muutumises ja teisenemises. Tajukogemust ei saagi väärtustest ja hoiakutest päriselt lahutada; see, mida me tajume ja märkame, on seotud sellega, mida me peame väärtuslikuks ja tähenduslikuks. Traditsiooniliselt on esteetikat seostatud ka kunstiga. Siiski on kunst, ehkki kultuuri seisukohast väga oluline, ainult üks paljudest meelekogemuse ja esteetiliste väärtuste seostumise näidetest.

Maitseküsimuste pärast on peetud suuri sõnalahinguid, aga ka duelle ja isegi sõdu. Võib öelda, et erinevad maitse-eelistused ja maitse üle vaidlemine on kultuuri alus.

Kultuur ongi teatud maitsenormide muutuv kooslus, mis määrab, milliseid toimimisviise ja praktikaid me väärtustame. See tähendab: mida me sööme, kuidas me riietume või millist meelelahutust eelistame. Aga ka seda, mida me sellest kõigest mõtleme ja kõneleme.

Viimasel ajal on esteetikas üha enam hakatud väärtustama meie argielu esteetilisi aspekte. Võib julgelt väita, et meie igapäevaelus on väga palju sellist, kus pöörame tähelepanu asjade ja olendite, aga ka tegevuste esteetilistele omadustele või peame langetama esteetilisi otsustusi.

Näiteks pakub maitsev toit meile nälja kustutamise kõrval ka esteetilist naudingut, nagu ka hästi õnnestunud mängukombinatsioon (mis vahel päädib iluväravaga) jalgpallis. Isegi korras kodu või töökeskkond on omamoodi esteetilise naudingu allikaks.

Valides liikuva ja sportliku eluviisi, väärtustame muuhulgas oma keha esteetilist dimensiooni. Oma tarbimisvalikuid tehes saame muuta oma elukeskkonda puhtamaks ja looduslähedasemaks, ning seegi on omamoodi esteetiline otsustus.

Juba väga ammu on aru saadud, et me saame oma esteetilist tundlikkust ja maitsemeelt märkimisväärselt arendada. Nii muudame oma elu tähendusrikkamaks ja lisame sellele värvi.

Seega, maitse üle tasub vaielda: see kuulub inimeseks olemise juurde. Ja maitse üle vaielda on lihtsalt tore! See ühendab meid ja aitab paremini mõista nii iseennast kui ka teisi, ka teisi kultuure. Ja võib-olla isegi teisi liike.