Kured sätivad end juba lõuna poole teele, veelindude rände kõrghetk on oktoobris

Käes on lindude sügisränne. Tavapärasest soojem septembri lõpp on veidi edasi lükanud putuktoiduliste lindude lahkumist, kuid loodushuvilisele jätkub uudistamist ka oktoobrisse, sest paljud veelindude liigid liiguvad üle Eesti lõuna poole just viinakuul.

Kui kured sätivad end juba talvituskohtade poole teele, siis mitmed teised liigid nagu lauk, part ja luik oma rändega veel ei kiirusta ja nende veelindude rände kõrghetk jõuab kätte oktoobris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Neid veelinde tuleb meile lõviosas põhjapoolsetelt aladelt. Hästi palju on arktilisi veelinde ja nemad hakkavad liikuma siis, kui põhjas läheb külmaks," selgitas ornitoloog Marko Valker.

Viimasteks lahkujateks on tavaliselt luiged, keda on Eestis näha veel ka hilissügisel ja pehme talve puhul võivad mõned neist siia jäädagi.

"Põhiosa neist suundub ikkagi lõuna poole. Neil on vaja talve üleelamiseks leida jäävaba vett ja kuna nad on sellised linnud, kes ei sukeldu, siis see peab olema küllaltki madal veekogu, mis on külmumata," rääkis Valker.

Kõige parem on lindude sügisrännet jälgida rannikualadel. Ärgata tasub aga enne kukke ja koitu.

"Kellel ei ole ülestõusmisega raskusi, siis juba päikesetõusu ajal, esimestel hommikutundidel on tavaliselt ränne kõige aktiivsem. Kuskil kolm-neli tundi hommikul linde vaadata on just paras aeg," ütles Valker.

Sel nädalavahetusel toimuvad 40 riigis üle Euroopa traditsioonilised linnuvaatluspäevad EuroBirdwatch 2017.