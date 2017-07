Külm kevad viis paljude tihasepoegade hukkumiseni. Video

Kaitseressursside ameti kodulehekülje järgi on 2017. aasta 27. nädalaks ajateenistusse kokku kutsutud 1807 noort inimest. 2016. aasta ajateenijate pealt on teada, et neist umbes pooled (48 protsenti) asuvad aega teenima hästi meelestatuna ning on valmis oma kohust täitma, ülejäänud pooled on ajateenistuse suhtes negatiivsemalt meelestatud.