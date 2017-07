Hüljatud ostukärud annavad ettevõtjatele väärtuslikku teavet

E-kaubanduse levik pakub mitmetes tootekategooriates traditsioonilisele poekülastusele konkurentsi ja seetõttu on ettevõtjad järjest enam huvitatud teadmisest, kuidas inimesi oma veebipoodi meelitada ja neid seal ostma innustada. Kuna inimesed võivad katkestada internetis kaupa valides ostuprotsessi igal hetkel ja üksnes väike osa klientidest jõuab ka reaalselt kauba eest tasumiseni, uuris Liivamägi, milline on inimeste ostukäitumine internetis.

“Inimesed armastavad ostukärusse lisada meelepäraseid tooteid, kuid enne ostu sooritamist otsustavad nad siiski sageli, et tahaksid antud toodete kohta koguda mujalt lisainfot ja jätavad seetõttu ostmise pooleli,“ rääkis Liivamägi, kes keskendus lõputöös alkoholiga tegelevatele e-müügikeskkondadele.

“Samas ei ole põhjust ostu katkestamise pärast liialt muretseda, kuna esiteks naasevad paljud inimesed hiljem ostukäru uuesti üle vaatama ja võivad siiski kauba eest tasuda, ning teiseks – hüljatud ostukäru annab ettevõttele palju infot klientide vajaduste kohta,“ usub Liivamägi, kelle sõnul võimaldab saadud teabe oskuslik kasutamine tegelikult ettevõtjal hoopis müüki suurendada.

Eesti inimesed eelistavad interneti vahendusel osta pigem pikema kasutusajaga tooteid ja teenuseid, kuna nende puhul tajutakse vähem riske.

“Näiteks alkohol, mida Austraalias, Ameerikas, Inglismaal ja mujal ostetakse sageli just internetist, on Eestis pigem nišitooteks ja sarnaselt toidukaupadele eelistavad inimesed alkoholi osta pigem tavapoest.

Meil on alkohol nii laialdaselt kättesaadav, et inimesed lihtsalt ei tunne vajadust minna internetti näiteks veini ostma. Küll aga lähevad inimesed internetti selleks, et otsida toodete ja teenuste kohta lisainfot. Seega on siinkohal võimalik ettevõtjatel asi nö enda kasuks pöörata ja pakkuda just oma e-poes toodete kõrval ka sisukaid ja huvitavaid tootekirjeldusi, mis innustaksid klienti ostu internetis või ettevõtte füüsilises poes sooritama,“ rääkis Liivamägi.

Liivamägi magistritöö tulemused näitavad, et ettevõtjad peaksid senisest enam keskenduma informatsioonile, mida ostukäru hülgajad endast e-poodi maha jätavad, kuna sellele infole tuginedes on võimalik potentsiaalseid ostjaid poodi tagasi meelitada ja neile sobivat sisu pakkudes klienti ostma motiveerida.