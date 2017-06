Ronk jätab petise näo meelde

Austria ja rootsi teadlased õpetasid kodustatud ronkadele selgeks, et kui nad loobuvad maiuspalast, ulatades selle inimesele, annab inimene talle vastu palju parema maiuspala. Keskpäraseks maiuspalaks oli leivatükk, mis maitseb ronkadele päris hästi. Palju paremaks maiuspalaks aga juustutükk, mis maitseb ronkadele märksa paremini.

Mõnikord ei andnud inimene rongale leivatüki eest juustutükki vastu, vaid sõi mõlemad ise ära. Seejuures petsid linde ainult mõned katsetegijad. Teised mängisid ausat mängu.

Kahe päeva pärast tehtud korduskatsetel keeldusid petta saanud rongad neid petnud inimestega kaupa tegemast. Palakesi vahetama olid nad nõus ainult nende inimestega, kes olid neid ausalt kohelnud, ja nendega, keda nad varem näinud ei olnud. Veel kaks kuud hiljemgi oli ainult üks katseronk seitsmest valmis loovutama leivapala teda varem petnud inimesele.

See, et rongad ja teised varese perekonna liigid on täitsa taibukad linnud, on teada juba päris ammu. Kuid nüüd selgub Viini ülikooli kognitiivbioloogi Jorg Masseni ja ta kolleegide tööst, mis on avaldatud ajakirjas Animal Behaviour, et rongad taipavad, kui neid petetakse, ja oskavad pettust seostada kindla isikuga, keda suudavad ka üsna kaua meeles pidada.