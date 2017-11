Agu Uudelepa tudengite innustav üleskutse

TTÜ avaliku halduse erinevate kursuste tudengid kogusid Agu Uudelepale hulga humoorikaid ja südamlikke mõtteid, millest osa soovisid nad jagada ka ERR Novaatori lugejatega. Sealjuures rõhutavad üliõpilased, et soov on näidata, kui hea õppejõu, isa ning inspireeriva ja motiveeriva inimesega on tegu.

Järgnevad on väljavõtted Agule saadetud kirjadest:

4 minuti metronoom

“Tundides, kus pidime harjutama avalikku esinemist ning kõnesid teiste ees ette kandma, jäi kõige rohkem meelde, kuidas iPad pandi lauale. Kui neli minutit täis sai, hakkas Agu koputama nagu metronoom vastu lauda vihjamaks, et sekundite jooksul peame kõne lõpetama. Nii mõnelgi jooksis juhe kokku ning soravast kõnest sai kokutav tekst, millest enam keegi aru ei saanud. Sinu tundides tahtsime alati käia ning ootasime seda. Rääkisin alati kõigile, kuidas see on mu lemmikaine ja tahaks, et kõiki aineid võiks anda Agu, siis lausa tahaks iga hommik üles tõusta ja kooli minna. Aitäh, et inspireerid meid kõiki, paned meid mõtlema ning oled vaieldamatult parim õppejõud!” (Helina Tamm)

"Meis kõigis on säilinud koopainimene – siiani ostan Selverist punaste ja sakiliste hinnasiltidega tooteid, mille eest sa hoiatasid."

Meis kõigis on säilinud koopainimene

“Bakalaureuse viimasel aastal otsisin Sinu nime järgi aineid, sest oleksin kinnisilmi võtnud ükskõik millise aine, kus Sina õppejõuks. Kahjuks pidin tõdema, et mõlemad ained, mida saime Sinult võtta, olid mul juba võetud. Sinu huumorimeel on ülimalt kihvt ja värskendav!

"Mäletan hetke kui tulime su tunnist ära ja mõtlesime, et kurat küll, läheks ka tuumafüüsika loengusse, kui seda annaks Agu!"

Õppejõud minu sõbralistis

“Agu Uudelepp on ainus õppejõud, kes on minu Facebooki sõbralistis :) See vist ütleb nii mõndagi, et tegemist ei ole ainuüksi õppejõuga, vaid meeldejääva autoriteediga, kelle tegemisi imetlusega jälgida ka väljaspool loengusaali. Eredalt meenub, et tegime Sinu aine raames Mihkel Rauaga intervjuu ja video. Ei mäleta ühtegi teist ainet, kus oleksin nii suure innuga kodutööd tegema läinud – vahva! Aitäh, Agu, et oled rikastanud meie mõttemaailma!” (Kirsi)

Kas või kuninganna poole

“Kui õppejõud mäletab mitu i’d on kellegi nimes, näitab see midagi õppejõu kohta. Kui õpilased muutuvad vapramateks, ambitsioonikamateks – see näitab veelgi rohkemat. Sinu käest õppisin, kuidas olla julge, pidada meeles, et kõik inimesed on vaid inimesed, vaatamata sellele, mis positsioonil nad parasjagu ühiskonnas on. Tänu sinule julgen otse pöörduda kas või kuninganna poole. Tänu sinule usun, et elus on kõik võimalik, tuleb vaid selle nimel vaeva näha, pöörduda õigete inimeste poole õige sõnumiga.

Õpilane klassist välja

“Hindasid seda, kui tudengid mõtlesid kastist välja ning ei löönud raskete ülesannete juures käega. Pole just palju õppejõude, kes silmapaistvaid õpilasi enne eksamit klassist välja viskaks. ;)” (Kätlyn)

Vabandust, parim õppejõud

"Tänu sinule julgen otse pöörduda kas või kuninganna poole."

“Öeldakse, et kui tahad saada parimaks versiooniks iseendast, siis ümbritse ennast nende inimestega, kelle moodi tahad olla ja kellelt õppida. Olen oma elu jooksul selles “nimistus” hoidnud erinevaid inimesi, kuid Sina oled seal alati üks parimatest olnud.

Muideks, me oleme Sulle ühe vabanduse ka võlgu. Mäletan, kuidas Sa meid peale esimese enda antud kursuse läbimist manitsesid, et oleme esimene kursus, kelle ajal Sind TTÜ parimaks õppejõuks ei valitud – anna andeks! Me lihtsalt ei teadnud, kust valida saab. :)” (Martin Malm)

Miks kooseluseadus on oluline

“Mäletan kui palju rõõmu, lusti, naeru ning head tuju meie grupile pakkus avalikkussuhetes ülesanne teha Sulle selgeks, miks kooseluseadus on oluline. Sai Googeldatud, uuritud ja puuritud Sinu kohta igasugu informatsiooni, et oma sõnumit edastada – kõige huvitavam ja väljakutsuvam ülesanne kogu bakalaureuseõppe jooksul! Oled pannud mind vaatama asjadele teise nurga alt. Aitäh Sulle ning loodan, et varem või hiljem saavad tulevased tudengid Sind jälle loengutes kuulda.” (Rain Kauge)

Tõsiselt publikule rääkides

“Ausalt öeldes, kui tulin väljendus- ja vaidlusõpetuse esimesele loengule, siis mõtlesin, et mina küll ei suuda publiku ees tõsiselt rääkida neli minutit. Esimesed esinemised olin minu jaoks päris rasked, sest ma ei suutnud olla tõsine ning ainult naersin kogu aeg. Mäletan, kuidas rääkisin Kalevi kommivabrikust ja ei suutnud üldse tõsine olla. Kuid Sinu abiga hakkas mul kursuse lõpuks publikule esinemine palju paremini välja tulema. Aitäh Sulle selle kogemuse eest! Ma olen uhke, et meil on selline õppejõud.” (Aleksandra)

Naksitrallid

"Selles aines õpetan ma teile, kuidas inimestega manipuleerida."

“Mäletan esimest loengut, seda kuidas nõjatusid lauale ja ütlesid: „Selles aines õpetan ma teile, kuidas inimestega manipuleerida.“ See intrigeeriv lause tegi Sind automaatselt minu lemmikõppejõuks ning kõik ülejäänud tunnid kinnitasid seda. Mäletan Sinu ranget soovitust lugeda “Naksitrallide” raamatut – aine keskel ma ka tegin seda; Sinu ähvardust kukutada meid aines läbi, kui avame ühe “huvitava” pealkirjaga artikli Sinu kohta ning see peaks uuesti Google'i otsingu esilehele ilmuma – ma ei avanud seda, ausõna. Oled inspiratsiooniks ning see teebki Sinust parima õppejõu. Muidugi ka 10/10 huumorimeel. Uhke on öelda, et olen Agu Uudelepa tudeng.” (Silja)

"See väike klõps tänavu suvest väljendab seda piiritut rõõmu, lootust ja tänu, mida enam kui 1300 inimese headus meie perele on viimastel päevadel toonud. Aitäh kõigile annetajatele, hea sõnaga toetajatele ja muidugi suur tänu Toivo Tänavsuu ja Vähiravifond "Kingitud Elu"." Postitus Agu Uudelepa abikaasa Annika Facebookist. Foto autor: Annika Uudelepp

Praeguseks on Agu Uudelepa toetuseks Hille Tänavsuu Vähiravifondile annetanud 1300 inimest ning kokku on saadud esmane vajalik summa 50 000 eurot raviga jätkamiseks. Kuid tudengid paluvad inimestele jätkata annetamist, ükskõik kui suures või väikeses summas, et ka aasta pärast oleks tal edasise ravi jaoks raha.

Agu Uudelepa võitlust vähiga saab toetada annetusega vähiravifondile:

Makse saaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Luminor pank: EE591700017003638161

Makse selgitus: Agu raviks