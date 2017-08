Lindude pesakast on aiapidaja liitlane võitluses kahjuritega

Feeding your nestlings is not like feeding yourself: it matters more. Magnificent moments of parenthood by #piedflycatcher (Ficedula hypoleuca). Posted by @jaanislodjak researcher of animal ecology Video by Marko Mägi, researcer of animal ecology #science #ornithology #bird #unitartu #birdsofestonia #ecology Pesapoegade toitmine ei ole linnuvanematele nagu enda toitmine: see on palju olulisem. Vanemhoole võrratud momendid must-kärbsenäppide (Ficedula hypoleuca) poolt. Postitas Jaanis Lodjak, loomaökoloogia teadur Video: Marko Mägi, loomaökoloogia teadur. #teadus #ornitoloogia #linnud

