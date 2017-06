Brian Cox tahab noori teadusega inspireerida

Briti füüsik, Manchesteri ülikooli professor ja Euroopa Tuumauuringute keskuses Suure Hadronite Põrguti juures töötav Brian Cox on teadusmaailmas teinud tõelist revolutsiooni teaduse populariseerimisel.Tallinna tuli ta esinema kosmoseteemalise vestlusshowga, mis mujal maailmas läheb tihti välja müüdud saalidele.

"Minu show teemaks on kosmoloogia, mis tähendab, et ma keskendun universumi tekkele ja selle arengule. Olen sama show'ga esinenud nii Suurbritannias kui ka Austraalias ja seda isegi väga suurtes saalides. Londonis Wembley Arenal tuli show'd kuulama 9000 inimest, mis on astronoomia kohta tähelepanuväärne saavutus," ütles Cox.

Alates 2010. aastast BBC-s linastunud teadussaadete sarja juhina pannakse just Coxi saavutuseks seda, et viimase seitsme aasta jooksul on Briti ülikoolides füüsikateaduskonda astujate hulk kasvanud 52 protsenti.

"Ka Inglismaal oli teadus mingil hetkel vähikäiku tegemas, kuid ma usun, et üldiselt see ikkagi huvitab inimesi. Teine asi on see, et kuigi teaduse populaarsus kahaneb, muutub teadus ise aina tähtsamaks. Eestiski põhineb majandus aina rohkem kõrgtehnoloogilisel tööstusel, e-kaubandusel - selle jaoks on vaja teadlasi ja insenere. Ning kui vajatakse teadlasi ja insenere, on järelikult vaja noori inimesi ka siin inspireerida, panna neid teadusest huvituma, et nad läheksid ülikooli ja õpiksid vajalikke oskusi," rääkis teadlane.

Cox on korduvalt võtnud sõna ka Brexiti kohta. Briti ülikoolid ei toetu mitte üksnes Euroopa liidu teadusrahale, vaid ka vabalt ringi liikuvatele teadlastele. Tõsi, möödunud nädalal toimunud Briti valimised annavad alust ettevaatlikuks optimismiks.

"Oleme üks maailma suuremaid teaduskeskusi - ja oleme seda olnud juba tuhat aastat -

seega on Brexit üldiselt meie kõigi jaoks negatiivne. Olen siiski pärast eelmise nädala valimisi pisut optimistlikum, sest see, mis juhtuma hakkab, ei ole enam nii ilmselge," lausus Cox.

Lameda maa teoreetikud Coxi kuigivõrd ei kõiguta, kuid pildi muudab tõsisemaks see, et tihtipeale eitatakse sama soojaga ka kliimamuutusi ning ollakse vaktsineerimise vastu. Järelikult tuleb sel suunal veel tööd teha.

"Osa minust arvab, et me peaksime lihtsalt selliste inimeste üle naerma, mis pole küll ehk kuigi kena. Aga kuna on teatud tõendeid, et nende üle naermisest pole kasu, siis võib-olla on ikkagi vajalik selgitada maailma toimimist pisut kannatlikumal moel," ütles veel Cox.