Transrasvade piirangud vähendasid infarktiga haiglasse sattunute hulka

Piirkondades, kus transrasvade sisaldusele toiduainetes on seatud piirangud, on inimestel vähem infarkte ja insulte kui neil, kes elavad kohtades, kus transrasvade isaldust toiduainetes ei piirata.

Chicago ja Yale’i ülikooli teadlased võrdlesid New Yorki osariigi piirkondi, kus restoranides ja toidupoodides on transrasvadega toiduained keelatud või on lubatud piirangutega, nende osariikidega, kus piiranguid üldse pole.

Näiteks New Yorki kesklinna toidukohtades korjati transrasvu sisaldavad toiduained ära juba aastate eest. Samas teistes New Yorgi piirkondades selgus on transrasvad endiselt lubatud.

Teadlased aga võtsid nende piirkondade haiglatest andmed infarkti ja insuldiga sisse võetud patsientide kohta ajavahemikul 2002 kuni 2013.

Andmetest selgus, et kolm aastat pärast piirangute kehtestamist vähenes keelupiirkondades infarkti ja insuldiga haiglasse sattunute hulk 6,2 protsenti.

Uuringu juhtivautori Eric Brandti sõnul on tegu märkimisväärse langusega.

See uuring on üks esimesi näiteid transrasvade regulatsiooni mõju kohta maailmas. Kuigi selle uuringu piiranguna võib välja tuua, et see ei võtnud arvesse inimeste sotsiaalmajanduslikku tausta, mis omakorda mõjutab inimeste tervisekäitumist.

Transrasvadeks nimetatakse mono- või polüküllastumata rasvu. Transrasvu sisaldavad näiteks praetud toidud, krõpsud ja küpsetised. Juba väikestes kogustes transrasvade tarbimist seostatakse südame- ja veresoonkonna haiguste riski suurenemisega.

Selle täpsed biokeemilised mehhanismid pole veel lõplikult selged. Transrasvade võimalikku vähki või suhkruhaigust tekitavat mõju pole uuringutega üheselt tuvastatud.



Uuringuartikkel ilmus ajakirjas JAMA Cardiology