Tartu ülikooli võrguteenused sattusid pahatahtliku rünnaku alla

Täna lõuna ajal olid häiritud Tartu ülikooli võrguteenused pahatahtliku rünnaku tõttu. Praeguseks on ligipääs kõigile võrguteenustele taastatud, kuid rünnaku ajastus sattus mitmes mõttes erakordsele hetkele.

Tartu ülikooli infoturbe juht Tanel Meiel rääkis, et võrguteenused olid häiritud väljastpoolt tulnud ründe tõttu ning tegu oli üldise ründega Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgule ehk EENetile, kes on ülikoolile interneti teenusepakkuja.

“EENet tegi kõik võimaliku, et seda rünnakut peatada, kuid ma saan aru, et mingid rünnaku eesmärgid olid otseselt meiega seotud,” rääkis Meiel.

Täna avati ülikoolis registreerumiseks uue semestri ained. See tähendab, et suur hulk tudengeid kasutab aktiivselt just õppeinfosüsteemi ja teisi infosüsteeme.

Kas rünne võis olla ajastatud just sellele olulisele hetkele? Tanel Meiel arvab, et ilmselt ei peetud rünnaku ajal just seda hetke silmas, kuid siiski langes rünnak huvitavale päevale.

“Meil on täna toimub ka Tartu ülikooli infotehnoloogia osakonna õppus. Meie ajastus oli paigas – meil oli terve osakond meelestatud erinevate kriitiliste teenuste hoidmise peale ja siis tuleb ka reaalne olukord,” rääkis Meiel.

Seega olid IT-spetsialistid valmis reageerima ning ühtlasi ka infot jagama koostöös kommunikatsiooniosakonnaga.

Ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm kinnitas, et ründe tõttu olid võrguteenused häiritud umbes tund aega. Ta lisas, et TÜ turvasüsteemid on ikkagi suhteliselt tugevad ning nii lihtsalt ülikoolile kahju teha ei ole võimalik.

Viimasel ajal on ülikool palunud töötajatel vahetada paroole – kas ülikoolile on viimasel ajal tehtud teisigi ründeid? Tanel Meieli sõnul ei ole rünnete hulk siiski märkimisväärselt suurenenud.