Kuidas sääsed õhus püsivad?

Sääskede tiivalöögid on sedavõrd lühikesed ning tiivad sedavõrd pikad ja kitsad, et teadlased on kohati nõutult kukalt kratsinud, kuidas nad üleüldse õhus püsivad. Putukaid kiirkaameraga uurinud bioloogid leiavad nüüd, et edu võti seisneb eelnevalt tabamatuks jäänud tiivapööretes.