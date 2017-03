Lugemisoskus on DNAs kirjas

Saskia Selzam ja ta kolleegid Inglismaalt Londoni King's College'ist kirjutavad ajakirjas Scientific Studies of Reading, et umbes 20 000 DNA-koha põhjal võib lapse lugemisoskust ära arvata viie protsendi ulatuses.

See arvamine ei ole siis kaugeltki täiesti täpne, aga autorite sõnul on lootust, et geenianalüüs võimaldab tulevikus avastada võimalikke lugemisraskusega lapsi juba enne kooli ja aidata neil neid raskusi ennetada.

Selzam ja kolleegid analüüsisid ligi 6000 inimese geene ja sobitasid tulemusi kokku andmetega nende inimeste lugemisoskuse kohta 7 – 14 aasta vanuses.

Vaatluse all olid ühenukleotiidsed DNA-erinevused ehk snipid, millest mõnedel osutus seos lugemisoskusega suhteliselt tugevaks, mõnedel aga suhteliselt nõrgaks. Seega tuleb lapse lugemisoskuse ennustamiseks iga snippi arvesse võtta sobiva kaaluga.

Sel viisil kokku saadav viieprotsendine ennustusvõime on tegelikult päris tugev, kui arvestada, et näiteks lapse sooline kuuluvus ennustab lugemisoskust vähem kui ühe protsendi ulatuses.