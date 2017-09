TTÜ professori uuringud toidutööstuse bakteritega pälvisid suure tunnustuse

Raivo Vilu on Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) biotehnoloogiaprofessor, kes on aastaid uurinud erinevaid mikroobiprotsesse, mida kasutatakse toiduainetööstuses. Nüüd pälvis see teadustöö maineka DuPont’i medali.

DuPont on üks suuremaid toidu- ja biotehnoloogia alal tegutsevaid ettevõtteid maailmas ning DuPonti medalit antakse välja alates 2002. aastast. Selle eesmärk on tunnustada silmapaistvat teadus- ja arendustööd toitumis- ja terviseuuringute vallas. Professor Vilu on esimene eestlane, kes on selle tunnustuse pälvinud.

Raivo Vilu pälvis tunnustuse teadustöö eest, mis ühendab endas tipptasemel teadustööd mikroobifüsioloogiast, fermentatsioonist, analüütikast, proteoomikast ja metaboloomikast.

„Teadustöö fookus, kus mikroobiprotsesside optimeerimisel ja uute bakterirakkude loomisel kombineeritakse klassikalisi rakkude metaboolsete radade mudeleid uudsete üherakumudelite ja kultiveerimismeetoditega, on bio- ja toiduainetööstustele väga oluline,“ ütles Mathias Heinzel, DuPont’i autasu välja andva mittetulundusühingu Danisco Foundationi juhatuse esimees.

Eesti siseselt on Raivo Vilu teadustöö kõige nähtavam ja rakendatav Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK), kus Vilu on teadus- ja arendusdirektor.

“Selle tunnustuse taga on pikaajaline ja järjepidev töö, kus teadusuuringud on tihedalt seotud kommertsiaalsete väljunditega,” selgitas Raivo Vilu. Koostöö DuPont’i ja TFTAK-i vahel sai alguse 7 aastat tagasi ja on aasta-aastalt kasvanud nii sisult kui ka projektide mahult.

Tuntuimad TFTAKi kliendid on DuPont, Lallemand, Santa Maria, Valio, Muhu Leib, Siidrikoda, Sagro, Linda Nektar, Värska Vesi jt.