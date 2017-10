TTÜ doktoritöö: neeruasendusravi on tulemuslikum optilise monitooringuga

Viimase parameetri optilise hindamise tugevateks eelisteks on, et puudub nn traditsiooniline tunniajane ooteaeg dialüüsijärgse vereproovi võtmiseks, samas vähendab reaalajas toimuv monitooring oluliselt võimalikke mõõtevigu.

„Leidsime, et kreatiniini eemaldamist raviprotseduuri ajal on võimalik ka hinnata, kasutades UV-kiirguse sumbuvust heitdialüsaadis teatud lainepikkusel. Sarnaselt saab hinnata ka dialüüsijärgset tagasilöögi efekti, mis omakorda on oluline neeruasendusravi õnnestumise indikaator,“ selgitas professor Fridolin.

Seevastu optilise meetodi eelisteks saab pidada asjaolu, et erinevalt senistest praktikatest võimaldab see järjepidevat lihasmassi muutuste jälgimist, olemata mõjutatud vedeliku hulgast patsiendi kudedes.

Ühe meetodina kasutatakse selle hindamiseks kreatiniini põhjal määratavat lihasmassi. Kahjuks on see meetod patsiendile jätkuvalt väga koormav ning ei pruugi anda täpseid meditsiinilisi tulemusi. Tavapraktika eeldab uriini ja heitdialüsaadi kogumist või röntgenkiirgusega läbivalgustamist, olles samas mõjutatud vedelikuhulgast patsientide kudedes.

Sel aastal avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni tunnustatud Global Burden of Disease (GBD) uuringu põhjal on üldistest mittenakkuslikest haigustest, näiteks südame-veresoonkonna haigused jm, põhjustatud riski elulemusele suudetud küll pidurdada, kuid neeruhaiguste laastav mõju paraku kasvab jätkuvalt kogu maailmas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel