Otse: elektrikonverents "Elekter – Eesti majanduse uus mootor"

Ühe tulevikusuunana võib kohata tulevikus üha rohkem mikrovõrke. Autor/allikas: Meeli Küttim
Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimub neljapäeval elektrikonverents "Elekter – Eesti majanduse uus mootor", mis toob kokku teadlased, ettevõtjad ning erialaliidud. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) värske raporti kohaselt kappab maailm täie hooga elektriajastusse, kus globaalne tarbimine kasvab aastatel 2026–2030 keskmiselt 3,6 protsenti aastas. Elekter peab peagi toitma kõike alates rasketööstusest kuni andmekeskuste ja tehisaruni. Et välja selgitada, kas Eesti on selleks koormuseks valmis või istume lähitulevikus lihtsalt pimedas, korraldab Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut teemakohase konverentsi.

Teadlased ja töösturid lahkavad üritusel varustuskindluse paratamatult ebamugavaid valikuid. Kust see vool siis ikkagi tuleb – kas uuest elektrijaamast Narvas, isiklikust tuulikust tagaaias või peame lootma keldrisse varutud diiselgeneraatorile? Samuti hekseldatakse läbi tehnoloogia viimane sõna, näiteks 3D-prinditavad elektrimagnetid ja see, milliseid riske kätkeb endas tehisaru laskmine elektrisõidukite rooli.

Instituudi direktori Mart Landsbergi sõnul on sündmuse eesmärk näidata, et ülikool suudab ühiskonna arengusse ka reaalselt panustada. Kuna elekter on uue majanduse mootor, siis proovitaksegi konverentsil välja nuputada, kuidas see mootor Eestis päriselt käima saada, enne kui me vajalike spetsialistide puuduse või ülekoormatud võrgu tõttu lihtsalt tee äärde jääme.

KONVERENTSI KAVA

Teadlaselt ühiskonnale
10.00    | Tervitus ja sissejuhatus. Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land
10.10–10.25   |  Parem karta kui kahetseda: varustuskindluse ohud Eestis. Professor Jako Kilter
10.25–10.40   |  Elektrijaam Narvas, tuulik tagaaias või generaator keldris: kuhu liigub energeetika?  Professor Ivo Palu
10.40–10.55   |  Kogukonnad – tuleviku varustuskindluse nurgakivi.  Professor Argo Rosin
10.55–11.10   |  Julgeolek ja piirangud: elektromagnetväljade roll.  Professor Lauri Kütt
11.10–11.25   |  AI elektrisõidukite juhtimises.  Professor Anton Rassõlkin
11.25–11.40   |  Alalisvool: tänavavalgustuse järgmine arenguetapp. PhD Andrei Blinov
11.40–11.55   |  Tuleviku elektromagnetseade – kas 3D-prinditav?  Professor Ants Kallaste
11.55–12.30   |  Start-upid – majanduse mootorid. Positiivsed näited teadlaste ja ettevõtluse koostööprojektidest: MindChip OÜ (Heigo Mõlder), GridRaven OÜ  (Henri Manninen), DSxOS OÜ (Tarmo Korõtko)
12.30–13.15   |  Paus

Koostöö. Ettevõtlus-riik-ülikool
13.15–13.30   |  Millist tööjõudu vajab turg ehk kuhu liigud, Eesti haridus? Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Mart Landsberg
13.30–13.50   |  Milliste oskustega töötajaid ootab Eesti energeetika? Kalle Kilk, Eleringi juhatuse esimees
13.50–14.10   |  Milliste oskustega töötajaid ootab Eesti tööstus? Tööstusettevõtte vaade
14.10–14.50   |  Vestlusring "Kas oleme valmis elektriajastuks?" Erialaliitude vaade. (Tõnis Vare – Eesti Elektritööstuse Liit, Kaarel Jänes – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Andri Haran – Eesti Masinatööstuse Liit, Triin Ploompuu – Inseneriakadeemia)
14.50–15.15   |  Paus

Koostöö. Ettevõttelt tulevasele tudengile
15.15–16.30   |  Erialamess – ettevõtted tutvustavad töö- ja praktikavõimalusi
15.15–16.30   |  Ettevõtete ja ajakirjanike laborituur elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi laborites

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

