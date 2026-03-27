Püsimenüü aitab kaalu langetada

Kes kehakaalu langetada soovib, peab iga päev ühte ja sama sööki sööma. Siis langeb kaal kiiremini. Selline on nõuanne, mis järeldub Ameerika teadlaste värskest tööst.

Charlotte Hagerman Oregoni Uuringuinstituudist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Health Psychology, et inimesed, kelle söögiviis püsis 12-nädalase kaalulangetusprogrammi jooksul kõige rutiinsem ja monotoonsem, kaotasid teistest rohkem kaalu.

Paljud neist edukaist kaalulangetajaist sõidki kogu aeg ühtesid ja samu asju ja tarbisid iga päev ühe palju kaloreid.

Teadlased peavad võimalikuks põhjuseks seda, et tervislikult söömine nõuab tänapäeva toiduküllastes oludes pingutust ja enesekontrolli.

Kui aga juurutada söögi valdkonnas sisse kindlad ja muutumatud harjumused, nii et valikute tegemine saab automaatseks, siis kergeneb tervislikul toitumusel püsimise vaimne koorem.

Hagerman ja ta kaaslased palusid 112 ülekaalulisel täiskasvanud inimesel, kes osalesid käitumisele keskenduvas kaalulangetusprogrammis, panna kõik oma toidud mobiiliäppi kirja ja end iga päev kaaluda.

Teadlased pöörasid saadud andmeid analüüsides tähelepanu just sellele, kui ühetaoline või muutlik oli olnud katseisikute toiduvalik ja kalorihulk.

Nii nad tuvastasidki, et kui kõige püsivamal toidurežiimil olnud inimesed kaotasid keskmiselt 5,9 protsenti kehakaalust, siis vaheldusrikkamat toiduelu elanud isikud vaid 4,3 protsenti.

Kalorite juures ilmnes seos, et kui päevase toiduenergia hulga kõikumispiirid laienesid saja kilokalori võrra, siis vähenes kaalukaotus 0,6 protsendipunkti võrra.

Teadlased märgivad siiski, et nad on esialgu leidnud vaid korrelatsiooni, mitte veel tingimata põhjusliku seose.

Samuti möönavad autorid, et varem tehtud uuringutes on tihtipeale ilmnenud toidu mitmekesisuse soodne tervisemõju.

Igal juhul on üks võimalik kaval kaalulangetusnipp jälle inimkonna teadmispagasis juures. Kui see veel töötab ka, siis seda parem.

