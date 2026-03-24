Linnatihased toovad suitsukonisid pessa, et tõrjuda parasiite

Prügi maha loopida ei ole ilus komme, sest see rikub linnapilti ja risustab loodust, ja õnneks on Eestis seda kommet ka vähemaks jäänud. Aga Poola teadlaste uuringust tuleb välja, et mõnikord võib maha visatud prügist ka loomadele-lindudele kasu olla.

Michał Glądalski Łódźi Ülikoolist ja ta kolleegid annavad ajakirjas Animal Behaviour teada, et linnasinitihased võivad kasu saada, kui pesi suitsukonidega vooderdavad. Konid paistavad pakkuvat kaitset parasiitide vastu.

On teada, et loodusmaastikul pesitsevad sinitihased korjavad vooderduseks näiteks lavendlit või muid tugevalõhnalisi taimi. On teada seegi, et niisugused lõhnaained peletavad eemale parasiite ja vereimejaid. Kuid kas linnasinitihased toovad konisid pessa sel samal või mõnel teisel otstarbel, ei olnud ilma teadusuuringuta päris selge.

Glądalski ja kolleegid uurisid lähemalt 33 sinitihaseperet, kellest mõned pesitsesid linnaparkides, teised sügaval metsas.

Teadlased sekkusid tihaseperede ellu kolmel viisil. Ühtedele pandi pessa kaks suitsetamata sigaretifiltrit, teistele kaks suitsetatud sigarist järele jäänud filtrit ehk koni, kolmandatel asendati tihaste eneste ehitatud pesa laboris puhastatud puuvillast ja samblast tehispesaga.

Kahe nädala pärast võeti kõigilt neis pesades elanud linnupoegadelt vereproovi ja mõõdeti tiivaulatust. Selgus, et nii koniga pesades kui ka puhastatud tehispesades elanud linnupoegadel oli kõrgem hemoglobiini tase ja suurem punaliblede osakaal.

See osutas teadlaste sõnul, et nende füsioloogiline seisund oli hea ja parasiidid ei olnud nende verepilti palju rikkunud.

Parasiite endid leidsid teadlased rohkem tihaste eneste ehitatud pesades ja vähem inimese tehtud pesades. Konidega varustatud pesades täheldati väiksemal arvul lihakärblaste vastseid kui suitsetamata sigaretifiltritega pesades.

Nii tundubki, et just läbisuitsetatud sigaretikonid pakuvad tihaste pesades vähemalt kärbsevastsete vastast toimet. Läbisuitsetamine aitab materjalis sisalduvail ühendeil seejuures paremini erituda.

Võibki siis olla, et linnatihased on hakanud suitsukonisid pessa tooma just nimelt aromaatse taimematerjali asenduseks ja sisuliselt seega siis parasiitide tõrjeks.

Teadlaste sõnul võib parasiitide tõrjujana toimida konidest lekkiv nikotiin, aga võib-olla ka mõni muu aine.

Linnukesed saavad siis konidest kasu, kuid teadlaste sõnul võivad konid samas linde ka kahjustada, sest sisaldavad natuke ka mürgiseid aineid nagu arseeni ja raskmetalle.

