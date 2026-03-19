Presidendi noore inseneri preemia pälvis Karolina Kudelina-Zhang

Kudelina-Zhangi uurimistöö keskendub elektrimasinatele, mis on kaasaegse majanduse ja tööstuse oluline tugisammas. Nende töökindlus mõjutab otseselt nii tootlikkust kui ka turvalisust. Kudelina teadustöö eesmärk on arendada innovaatilisi ja usaldusväärseid diagnostikameetodeid, mis aitavad ennetada rikkeid ning suurendada seadmete efektiivsust.

Oma lühikese karjääri vältel on Kudelina-Zhang avaldanud kolleegidega üle 50 teaduspublikatsiooni, mh rahvusvahelistes teadusajakirjades ja konverentsidel. Seejuures on tema teadustöö pälvinud mitmeid tunnustusi, nagu IEEE IES Students and Young Professionals parima artikli konkursi esikoha.

Lisaks teadustööle on Karolina Kudelina-Zhang pühendunud inseneeria populariseerimisele noorte seas. Ta on juhendanud Noore Inseneri Programmi, viinud läbi töötubasid ja koolitusi ning panustanud selliste ürituste korraldamisse nagu Rakett 21 ja Robotex. Samuti on Kudelina-Zhang loonud gümnasistidele mõeldud valikaine, mis tutvustab inseneeria praktilisi külgi ja aitab noortel teha teadlikumaid haridusvalikuid.

Lisaks on Kudelina-Zhang aktiivne teaduse eestkõneleja meedias, esinedes televisioonis, raadios ja trükimeedias. Tema tegevus on aidanud tõsta tehnikaerialade nähtavust ja mainet Eesti ühiskonnas.

Olulise osa tema tööst moodustab tüdrukute ja noorte naiste kaasamine inseneeriasse. Kudelina-Zhang juhib IEEE Eesti sektsiooni "Naised inseneerias" tegevust ning 2022. aastal pälvis ta ise L'Oréal-UNESCO Baltikumi programmi "Naised teaduses" auhinna.

Kudelina-Zhang lõpetas 2015. aastal Narva-Jõesuu Keskkooli kuldmedaliga ning jätkas õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta lõpetas 2018. aastal elektroenergeetika bakalaureuseõppe ning 2020. aastal energiamuundus- ja juhtimissüsteemide magistriõppe. Alates 2020. aastast õpib ta Tallinna Tehnikaülikoolis elektroenergeetika ja mehhatroonika doktoriõppes.

Samal aastal alustas Kudelina-Zhang tööd elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis – alguses insenerina ning seejärel doktorant-nooremteadurina. Alates 2024. aasta augustist töötab ta Virumaa kolledžis energeetika teadurina. Muu hulgas panustab Kudelina-Zhang Ida-Virumaa teadus- ja haridusvõimekuse arendamisse. Samuti juhendab ta magistri- ja projektitöid Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži roheliste energiatehnoloogiate õppekaval, kus tudengid tegelevad energiasüsteemide ja energeetika päriselu väljakutsetega.

Vabariigi Presidendi noore inseneri preemia on mõeldud kuni 35-aastasele noorele, kes on saavutanud insenerina väljapaistvaid tulemusi oma erialal, selle õpetamisel või populariseerimisel. Preemiat antakse välja kolmandat korda.