Mitokondrite vabakäik muudab keha rasvapõletusahjuks

Rakkudes on palju toredaid ja vahvaid organelle. Ühed toredamad ja vahvamad nende seas on mitokondrid. Just mitokondrites muundub toitainetes sisalduv energia rakkude elutegevusele kättesaadavale kujule; seda nimetatakse piltlikult ka rasvade ja süsivesikute põletamiseks.

Kui inimene juhtub olema ülekaaluline või lausa rasvunud ja soovib kaalus alla võtta, siis peavad ta mitokondrid kehasse ladestunud rasvavarusid erilise hoolega põletama.

Mure on aga selles, et elutegevuseks ei ole alati nii palju energiat ühekorraga vaja, et rasvavarusid piisavalt suures mahus põletada saaks. Tore oleks, kui neid saaks kuidagi lihtsalt niisama ära põletada. Siin tulevadki nüüd appi teadlased.

Tristan Rawling Austraaliast Sydney Tehnikaülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Chemical Science, et on välja töötanud võimalikud ravimained, mis paneksid mitokondrid toitaineid põletama sellisel viisil, et suur osa toitainete energiast, niinimetatud kaloritest ei läheks mitte elutegevusele kättesaadavale kujule, vaid muunduks otse soojuseks.

See oleks siis mingis mõttes sihilik energiaraiskamine, ja selle kompenseerimiseks — et elu sujuvalt edasi saaks minna — peavad mitokondrid siis natuke rohkem toitaineid põletama, mistõttu on ka lootust, et keha üleliigsed rasvavarud kahanevad kiiremini.

Uuritud ained kujutavad endast modifitseeritud rasvhappeid, mis toimivad siis mõnes mõttes justkui siduripedaalina, pannes mitokondrite molekulaarse energiamuundusmootori töötama vabakäigul.

Laias laastus samalaadse toimega aineid avastati juba umbes sada aastat tagasi. Siis paisati kohe käibele ka neil ainetel põhinenud kaalulangetusravimeid, mis osutusid aga siiski liiga mürgiseks ja isegi eluohtlikuks ning korjati peagi müügilt ära.

Rawlingi ja ta kaaslaste uuritud ainete toime tugevust saab aga täpselt reguleerida, nii et rakuenergia tootmise kasutegur kahaneb just parasjagu ja mitte liiga palju. Nii saab patsient kaalu alla ja jääb seejuures ise ka ellu.

Kui see uus ja loodetavasti tõepoolest ka ohutu ravim või ravimiklass välja töötatakse ja turule tuleb, siis võib ta hakata konkurentsi pakkuma praegustele populaarsetele kaalulangetajatele, semaglutiidile ja tirsepatiidile, mis on tuntud ka näiteks Ozempicu ja Mounjaro kaubamärgi all.

Pildil on mitokonder lihtsustatud kujutisena.

