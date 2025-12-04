Otse: teadusfoorum TeadusEST 2025

X!

Tippkeskused tegelevad probleemidega, mille lahendamisel võivad sündida teaduslikud läbimurded, mis mõjutavad oluliselt ühe või mitme valdkonna seniseid teadmisi või praktikaid.
Neljapäeval toimub Tartus teadusfoorum "TeadusEST 2025: Eesti teaduse tipus" on tihe, mille keskmes on Eesti teaduse tippkeskused ja teaduse hindamine. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Foorum toob kokku teadussüsteemi osapooled, et arutada, kuidas tippteadus sünnib, millist ühiskondlikku väärtust see loob ning kuidas Eesti tippkeskuste mõju suurendada ja paremini esile tuua.

Tippkeskus on kõrgetasemeline teaduslik koostöövorm, mis ühendab Eesti parimad uurimisrühmad, et tegeleda kõrge riski ja suure kasupotentsiaaliga teadusküsimustega. Need on väljakutsed, mille lahendamisel võivad sündida teaduslikud läbimurded, mis mõjutavad oluliselt ühe või mitme valdkonna seniseid teadmisi või praktikaid.

Foorumil saavad sõna kümme Eesti teaduse tippkeskust, mille liikmed räägivad oma projektide mõjust, eesmärkidest ja sellest, kuidas nende töö aitab kujundada targemat ja kestlikumat Eestit.

Foorumi kava

Foorumit modereerib Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professor.

11.00–11.10 Avasõnad – Anu Noorma, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

11.10–11.40 "Teaduse tippkeskustest pilguga kahelt kaldalt" – Mart Saarma, akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia president

11.40–12.00 "Millist teadust Eesti vajab?" – Mari Moora, Tartu Ülikooli teadusprorektor

12.00–12.20 "Teadlaste järelkasv ja teadlaskarjäär tippteaduses" – Kuno Kasak, Tartu Ülikoolikeskkonnatehnoloogia professor

12.20–13.30 - Paus

13.30–14.45 Eesti teaduse tippkeskused
Eesti juured: rahvastiku ja kultuuri kujunemise transdistsiplinaarsete uuringute tippkeskus – Kristiina Tambets (ettekande teeb Mari Tõrv)
Heaoluteaduste tippkeskus – Andero Uusberg
Personaalmeditsiini tippkeskus – Reedik Mägi
Strateegilise mineraalse ja süsiniku-põhise ressursi ringmajanduse tippkeskus – Riina Aav
Kestliku maakasutuse tippkeskus – Evelyn Uuemaa (ettekande teeb Ivika Ostonen-Märtin)

14.45–15.15 Paus

15.15–16.30 Eesti teaduse tippkeskused
Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas – Ülo Niinemets (ettekande teeb Inga Hiiesalu)
Jätkusuutliku rohevesiniku ja energiatehnoloogia tippkeskus – Enn Lust (ettekande teeb Jaak Nerut)
Energiatõhususe tippkeskus – Jarek Kurnitski (ettekande teeb Tiit Tammaru)
Eesti tehisintellekti tippkeskus – Meelis Kull
Fundamentaalne universum – Martti Raidal (ettekande teeb Joosep Pata)

16.30–16.45 Poliitikakujundajate ootused tippkeskustele – Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja kutsehariduse poliitika asekantsler

Toimetaja: Andres Reimann

