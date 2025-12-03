X!

Video: teaduskonverents innovatsiooni rolli Eesti arengus

Eesti Teaduste Akadeemia valib akadeemikuid üheksas valdkonnas.
Eesti Teaduste Akadeemia valib akadeemikuid üheksas valdkonnas.
Kolmapäeval toimub Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istung, mille avaliku osa keskmes on innovatsioon.

Teaduskonverents käsitleb innovatsiooni ja rakendusteaduste rolli Eesti arengus, tuues kokku ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori esindajad. Ettekanded avavad akadeemia panuse rakendusteaduste edendamisse, ülikoolide ning teadusasutuste ja ettevõtete koostöö võimalused ning avaliku sektori rolli teadmusmahuka ettevõtluse arendamisel.

Enne konverentsi esineb akadeemia presidendi Mart Saarma avasõnade järel ettekandega Eesti peaminister Kristen Michal. Samuti antakse üle teaduste akadeemia Karl Schlossmanni nimeline medal, tunnustamaks Eesti teadlast, kellel on arstiteaduses ja sellega seotud valdkonnas silmapaistvaid saavutusi.

Avalikule osale järgneb üldkogu kinnine istung. Kavas on valida üheksa uut akadeemikut füüsika, innovatsiooniuuringute, kliinilise meditsiini, matemaatika, mullateaduse, muusika interpretatsiooni, sotsioloogia, tehisaru ja tootmistehnika valdkondades.

Konverentsi kava

10.15–10.45
Akadeemia presidendi Mart Saarma avasõnad
Peaminister Kristen Michali ettekanne
Autasustamine Karl Schlossmanni medaliga

10.45–13.00
Teaduskonverents "Innovatsioon"
Konverentsi modereerib akadeemik Dan Bogdanov 

"Akadeemia roll rakendusteaduste edendamisel"
Mart Saarma, Eesti Teaduste Akadeemia president

"Ülikoolid ja ettevõtted innovatsioonis"
Margus Lopp, akadeemik, teaduste akadeemia ettevõtluse ja innovatsiooni komisjoni esimees

"Klaaslaest läbi: avaliku sektori roll teadmusmahuka ettevõtluse arendamisel"
Ursel Velve, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) juhatuse esimees

"Teadlasest sirgub ettevõtja?"
Priit Alamäe, AS Nortal tegevjuht

"AS Icosagen – eraõiguslik teadusasutus"
Mart Ustav, akadeemik, Icosagen AS juhataja
 
"Innovatsioonid biofarmatseutilise tootmise protsessitehnoloogias ja seadmetes"
Madis Unt, Repligen korporatsiooni asepresident teadus- ja arendustegevuse alal
 
Paneeldiskussioon.
Osalevad Mart Saarma, Margus Lopp, Ursel Velve, Priit Alamäe, Mart Ustav, Madis Unt. Modereerib akadeemik Dan Bogdanov

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

