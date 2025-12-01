Otse kell 12: Svante Pääbo loeng neandertallaste pärandist

Esmaspäeval kell 12.00 toimub Tartu Ülikooli aulas rahvusülikooli 106. aastapäeva aktus, kus peab TÜ audoktor professor Svante Pääbo peab inglise keeles akadeemilise loengu "About Neandertals, and how they live on in many of us" ("Neandertallastest ja kuidas nad paljudes meis edasi elavad").

Svante Pääbot peetakse paleogeneetika rajajaks. Paleogeneetika on teadusharu, mis tegeleb fossiilsete ja ajalooliste organismide säilmetest eraldatud pärilikkusaine analüüsiga. 2007. aastal nimetas ajakiri Time Pääbo üheks sajast maailma mõjukamast inimesest. 2022. aastal pälvis ta inimese ja tema sõsarrühmade evolutsiooni uurimise eest Nobeli meditsiini- ja füsioloogiapreemia.

Tartu Ülikool tunnustas Svante Pääbot, Leipzigi Ülikooli professorit ja Nobeli preemia laureaati audoktoriks nimetamisega silmapaistvate saavutuste eest inimese evolutsiooni uurimisel ning Tartu Ülikooli teadlaste inspireerimisel.

Pääbo töörühm suutis esimesena järjestada neandertallase genoomi, määrata neandertallaste geenivariantide osakaalu tänapäeva inimeste genoomis ja uurida nende rolli meie liigi haiguste ja kohastumuste kujunemisel.

Svante Pääbo on Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituudi (Leipzig, Saksamaa, asutatud 1997) rajaja ja direktor. Tema juhendamisel on tuule tiibadesse saanud mitu rahvusvaheliselt tuntud Eesti teadlast.