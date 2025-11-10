Otse: akadeemikukandidaatide konverents
Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. Enne seda tutvustavad kandidaadid end ja oma tegemisi aga konverentsil.
10.30 – Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo
10.35 – Füüsika valdkond
Modereerib akadeemik Marco Kirm
10.40 – "Kahe maailma vahel"
Gert Hütsi, KBFI vanemteadur
11.00 – "Tillukese tilga sünd ja surm ning mõju planeedile"
Heikki Junninen, Tartu Ülikooli FI keskonnafüüsika professor
11.20 – "Kaose ja loomingulisuse mustrid"
Jaan Kalda, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris
Matemaatika valdkond
Modereerib akadeemik Krista Fischer
11.40 – "Universaalsus, läbi keerukuse lihtsuseni"
Juhan Aru, Šveitsi Föderaalse Tehnoloogiainstituudi Lausanne's matemaatika instituudi kaasprofessor tenuuris
12.00 – "Kui mõtlemisel on kaugus: pilk Banachi ruumide geomeetriale"
Rainis Haller, Tartu Ülikooli matemaatikaprofessor
12.20 – "Rännakud stohhastikas"
Jüri Lember, Tartu Ülikooli tõenäosusteooria professor
12.40 – "Vähemaga paremini"
Jüri Majak, Tallinna Tehnikaülikooli dekanaadi programmijuht
13.00 – Paus
13.10 – Kliinilise meditsiini valdkond
Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe
13.15 – "Krooniline põletik-teaduse väljakutse patsiendi hüvanguks"
Joel Starkopf, Tartu Ülikooli intensiivravi kliiniku juhataja ja anestesioloogia professor
13.35 – "Meeste tervis"
Margus Punab, Tartu Ülikooli androloogia professor
13.55 – "Kliiniline meditsiin-teaduspõhine õppe-ja ravitöö"
Külli Kingo, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, professor
14.15 – "Vananemise vastu"
Pille Taba, Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogia professor
14.35 – "Innovaatiline hüpertensiooni ja düslepideemia ravi-võti südamehaiguste suremuse langusele Eestis"
Margus Viigimaa, Tallinna Tehnikaülikooli professor tenuuris
14.55 – Paus
Mullateaduse valdkond
Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe
15.00 – "Mullainfost ja -teadusest otsusteni"
Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht ja tenuuriprofessor
15.20 – "Mullaorganismide uuringud"
Leho Tedersoo, Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor
15.40 – "Seened mullas"
Maarja Öpik, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor, molekulaarse ökoloogia professor
16.00 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo
Vaata ka konverentsi esimese päeva salvestist.
11.00 Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma
Innovatsiooniuuringute valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
11.10 – "Kultuuri ja kommunikatsiooniprotsesside roll innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida"
Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor
11.30 – "Innovatsiooniuuringute kaks kultuuri"
Rainer Kattel, TTÜ Ragnar Nurkse instituudi kaasatud professor
11.50 – "Haridusinnovatsioon innovatsiooniuuringute valdkonnana"
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, professor
12.10 – "Miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha?"
Priit Vahter, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juhataja, professor
Muusika interpretatsiooni valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
12.30 – "Interpreet – kunstnik, kes otsib nootide vahelt ja tagant"
Ivari Ilja, EMTA rektor, professor
Sotsioloogia valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo
12.55 – "Sootsiumist, sotsialiseerumisest ja sotsioloogilisest elevandist"
Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.15 – "Heaolu ja pahaolu igapäevaelu ökosüsteemides"
Merike Sisask, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor
13.35 – "Eluteed võrdlevas vaates"
Marge Unt, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.55 – Sirutuspaus
Tehisaru valdkond
Modereerib teaduste akadeemia asepresident Jaak Vilo
14.05 – "Tehisaru ja aju"
Jaan Aru, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor
14.25 – "Usaldusväärne tehisaru"
Meelis Kull, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi professor
14.45 – "Tehismõistuse paradigmad, rakendused ja kombinatsioonid"
Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris
Tootmistehnika valdkond
Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk
15.10 – "Põllundustehnika kui tootmistehnika osa"
Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor
15.30 – "Tootmistehnika – teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli"
Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna täisprofessor tenuuris
15.50 – "Uued võimalused elektrimasinate tootmises"
Toomas Vaimann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna programmijuht, juhtivteadur
16.10 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma
Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa