Otse: akadeemikukandidaatide konverents

Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. Enne seda tutvustavad kandidaadid end ja oma tegemisi aga konverentsil.

10.30 – Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo

10.35 – Füüsika valdkond

Modereerib akadeemik Marco Kirm

10.40 – "Kahe maailma vahel"

Gert Hütsi, KBFI vanemteadur

11.00 – "Tillukese tilga sünd ja surm ning mõju planeedile"

Heikki Junninen, Tartu Ülikooli FI keskonnafüüsika professor

11.20 – "Kaose ja loomingulisuse mustrid"

Jaan Kalda, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris

Matemaatika valdkond

Modereerib akadeemik Krista Fischer

11.40 – "Universaalsus, läbi keerukuse lihtsuseni"

Juhan Aru, Šveitsi Föderaalse Tehnoloogiainstituudi Lausanne's matemaatika instituudi kaasprofessor tenuuris

12.00 – "Kui mõtlemisel on kaugus: pilk Banachi ruumide geomeetriale"

Rainis Haller, Tartu Ülikooli matemaatikaprofessor

12.20 – "Rännakud stohhastikas"

Jüri Lember, Tartu Ülikooli tõenäosusteooria professor

12.40 – "Vähemaga paremini"

Jüri Majak, Tallinna Tehnikaülikooli dekanaadi programmijuht

13.00 – Paus

13.10 – Kliinilise meditsiini valdkond

Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe

13.15 – "Krooniline põletik-teaduse väljakutse patsiendi hüvanguks"

Joel Starkopf, Tartu Ülikooli intensiivravi kliiniku juhataja ja anestesioloogia professor

13.35 – "Meeste tervis"

Margus Punab, Tartu Ülikooli androloogia professor

13.55 – "Kliiniline meditsiin-teaduspõhine õppe-ja ravitöö"

Külli Kingo, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, professor

14.15 – "Vananemise vastu"

Pille Taba, Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogia professor

14.35 – "Innovaatiline hüpertensiooni ja düslepideemia ravi-võti südamehaiguste suremuse langusele Eestis"

Margus Viigimaa, Tallinna Tehnikaülikooli professor tenuuris

14.55 – Paus

Mullateaduse valdkond

Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe

15.00 – "Mullainfost ja -teadusest otsusteni"

Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht ja tenuuriprofessor

15.20 – "Mullaorganismide uuringud"

Leho Tedersoo, Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor

15.40 – "Seened mullas"

Maarja Öpik, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor, molekulaarse ökoloogia professor

16.00 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo

Vaata ka konverentsi esimese päeva salvestist.

11.00 Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma

Innovatsiooniuuringute valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

11.10 – "Kultuuri ja kommunikatsiooniprotsesside roll innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida"

Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor

11.30 – "Innovatsiooniuuringute kaks kultuuri"

Rainer Kattel, TTÜ Ragnar Nurkse instituudi kaasatud professor

11.50 – "Haridusinnovatsioon innovatsiooniuuringute valdkonnana"

Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, professor

12.10 – "Miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha?"

Priit Vahter, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juhataja, professor

Muusika interpretatsiooni valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

12.30 – "Interpreet – kunstnik, kes otsib nootide vahelt ja tagant"

Ivari Ilja, EMTA rektor, professor

Sotsioloogia valdkond

Modereerib akadeemik Anu Realo

12.55 – "Sootsiumist, sotsialiseerumisest ja sotsioloogilisest elevandist"

Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

13.15 – "Heaolu ja pahaolu igapäevaelu ökosüsteemides"

Merike Sisask, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor

13.35 – "Eluteed võrdlevas vaates"

Marge Unt, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

13.55 – Sirutuspaus

Tehisaru valdkond

Modereerib teaduste akadeemia asepresident Jaak Vilo

14.05 – "Tehisaru ja aju"

Jaan Aru, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor

14.25 – "Usaldusväärne tehisaru"

Meelis Kull, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi professor

14.45 – "Tehismõistuse paradigmad, rakendused ja kombinatsioonid"

Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris

Tootmistehnika valdkond

Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk

15.10 – "Põllundustehnika kui tootmistehnika osa"

Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor

15.30 – "Tootmistehnika – teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli"

Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna täisprofessor tenuuris

15.50 – "Uued võimalused elektrimasinate tootmises"

Toomas Vaimann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna programmijuht, juhtivteadur

16.10 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma