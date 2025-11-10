X!

Otse: akadeemikukandidaatide konverents

Eesti Teaduste Akadeemia valib akadeemikuid üheksas valdkonnas.
Eesti Teaduste Akadeemia valib akadeemikuid üheksas valdkonnas.
Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses üheksas valdkonnas uusi akadeemikuid. Enne seda tutvustavad kandidaadid end ja oma tegemisi aga konverentsil.

10.30 – Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo

10.35 – Füüsika valdkond
Modereerib akadeemik Marco Kirm
10.40 – "Kahe maailma vahel"
Gert Hütsi, KBFI vanemteadur
11.00 – "Tillukese tilga sünd ja surm ning mõju planeedile"
Heikki Junninen, Tartu Ülikooli FI keskonnafüüsika professor
11.20 – "Kaose ja loomingulisuse mustrid"
Jaan Kalda, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris

Matemaatika valdkond
Modereerib akadeemik Krista Fischer
11.40 – "Universaalsus, läbi keerukuse lihtsuseni"
Juhan Aru, Šveitsi Föderaalse Tehnoloogiainstituudi Lausanne's matemaatika instituudi kaasprofessor tenuuris
12.00 – "Kui mõtlemisel on kaugus: pilk Banachi ruumide geomeetriale"
Rainis Haller, Tartu Ülikooli matemaatikaprofessor
12.20 – "Rännakud stohhastikas"
Jüri Lember, Tartu Ülikooli tõenäosusteooria professor
12.40 – "Vähemaga paremini"
Jüri Majak, Tallinna Tehnikaülikooli dekanaadi programmijuht

13.00 – Paus

13.10 – Kliinilise meditsiini valdkond
Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe
13.15 – "Krooniline põletik-teaduse väljakutse patsiendi hüvanguks"
Joel Starkopf, Tartu Ülikooli intensiivravi kliiniku juhataja ja anestesioloogia professor
13.35 – "Meeste tervis"
Margus Punab, Tartu Ülikooli androloogia professor
13.55 – "Kliiniline meditsiin-teaduspõhine õppe-ja ravitöö"
Külli Kingo, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, professor
14.15 – "Vananemise vastu"
Pille Taba, Tartu Ülikooli närvikliiniku juhataja ja neuroloogia professor
14.35 – "Innovaatiline hüpertensiooni ja düslepideemia ravi-võti südamehaiguste suremuse langusele Eestis"
Margus Viigimaa, Tallinna Tehnikaülikooli professor tenuuris

14.55 – Paus 

Mullateaduse valdkond
Modereerib akadeemik Kalle Kirsimäe
15.00 – "Mullainfost ja -teadusest otsusteni"
Alar Astover, Eesti Maaülikooli mullateaduse õppetooli juht ja tenuuriprofessor
15.20 – "Mullaorganismide uuringud"
Leho Tedersoo, Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor
15.40 – "Seened mullas"
Maarja Öpik, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor, molekulaarse ökoloogia professor
16.00 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident Jaak Vilo

Vaata ka konverentsi esimese päeva salvestist.

11.00 Avasõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma

Innovatsiooniuuringute valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo

11.10 – "Kultuuri ja kommunikatsiooniprotsesside roll innovatsioonisüsteemides ja kuidas seda uurida"
Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli BFMi meediainnovatsiooni professor
11.30 – "Innovatsiooniuuringute kaks kultuuri"
Rainer Kattel, TTÜ Ragnar Nurkse instituudi kaasatud professor
11.50 – "Haridusinnovatsioon innovatsiooniuuringute valdkonnana"
Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, professor
12.10 – "Miks tugevamad innovaatorid saavad veel paremaks ja nõrgemad jäävad maha?"
Priit Vahter, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppetooli juhataja, professor

Muusika interpretatsiooni valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo

12.30 – "Interpreet – kunstnik, kes otsib nootide vahelt ja tagant"
Ivari Ilja, EMTA rektor, professor

Sotsioloogia valdkond
Modereerib akadeemik Anu Realo

12.55 – "Sootsiumist, sotsialiseerumisest ja sotsioloogilisest elevandist"
Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.15 – "Heaolu ja pahaolu igapäevaelu ökosüsteemides"
Merike Sisask, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor
13.35 – "Eluteed võrdlevas vaates"
Marge Unt, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor
13.55 – Sirutuspaus

Tehisaru valdkond
Modereerib teaduste akadeemia asepresident Jaak Vilo

14.05 – "Tehisaru ja aju"
Jaan Aru, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor
14.25 – "Usaldusväärne tehisaru"
Meelis Kull, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi professor
14.45 – "Tehismõistuse paradigmad, rakendused ja kombinatsioonid"
Tanel Tammet, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris

Tootmistehnika valdkond
Modereerib akadeemik Maarja Grossberg-Kuusk

15.10 – "Põllundustehnika kui tootmistehnika osa"
Jüri Olt, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor
15.30 – "Tootmistehnika – teaduse ja nutika tööstuse ühenduslüli"
Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi inseneriteaduskonna täisprofessor tenuuris
15.50 – "Uued võimalused elektrimasinate tootmises"
Toomas Vaimann, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna programmijuht, juhtivteadur

16.10 – Lõpusõna, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

