Igaõhtune telefonivaatamine ei häiri täiskasvanute und

Teadus on kõigi võimaluste maa. Kui olete oodanud uuringut, mis lubaks kerge südamega õhtul voodis telefoni skrollida, siis palun, siin see on.

Kanada teadlased väidavad, et helendava nutiseadmeekraani silmitsemine enne uinumist ei olegi nii kahjulik tegu, kui seni enamasti kardetud.

Nad kirjutavad ajakirjas Sleep Health, et täiskasvanud inimestel ei vähenda igaõhtune telefonikasutus unekvaliteeti.

Toronto Linnaülikooli ja Lavali Ülikooli teadlased küsitlesid enam kui tuhandet täiskasvanud inimest üle kogu Kanada nii nende õhtuste telefonialaste harjumuste kui ka unetervise kohta.

Enam kui 80 protsenti küsitletuist tunnistas, et oli viimase kuu aja jooksul une eel telefoni vaadanud. Ligi pool vastanuist nentis seda teinuvat igal õhtul.

Analüüs näitas, et neil, kes ühelgi õhtul telefoni kätte ei võtnud, ja neil, kel oli see kättevõtt, vastupidi, igaõhtune tava, ei olnud unetervises keskmiselt võttes üldiselt suuremat vahet.

Neil täiskasvanuil, kes jälgisid helendavat nutiekraani peaaegu igal õhtul, oli kõige parem uneajastus ja nad väitsid ka päevasel ajal olevat kõigist teistest virgemad.

Inimesed, kes seirasid ekraani vähem kui kord nädalas, olid seevastu kõige stabiilsemate magamisharjumustega ja kõige rohkem oma ööunega rahul.

Üllataval kombel osutus unetervis kõige kehvemaks neil küsitletuil, kes vaatasid telefoni rohkem kui ühel õhtul nädalas, kuid siiski mitte igal õhtul.

Autorid oletavad, et niisugust tulemust ei ole varem tehtud uuringuis ilmnenud, sest neis ei ole piisavalt hoolikalt arvesse võetud inimeste vanust ja telefonivaatamise ajastust, küll aga tehtud hoogsaid üldistusi.

Praegune uuring tehti täiskasvanute peal, kuid lapsed ja noored peaksid siiski edaspidigi õhtuti enne magamaminekut vältima nutiseadmeekraane ja nende sinist värvuskomponenti, sest nende und see ikkagi häirib.

Igal juhul tundub, et õhtune telefonikasutus ei ole nii üksühene teema, nagu seni on tundunud. Küllap sõltub mõndagi selleski, millega inimene telefonis täpsemalt tegeleb, kas näiteks käitatav rakendus oma sisuga teda ärritab või rahustab.

