Otse: teadlased otsivad haridusuuendustest teed targema Eestini

Eesti hariduse arengu alus on nutikas haridusuuendus ehk innovatsioon.
Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni konverents toimub 5.–6. novembril teaduste akadeemia saalis. Konverentsi saab jälgida otseülekande vahendusel Novaatori portaalis.

Eesti hariduse arengu alus on nutikas haridusuuendus ehk innovatsioon. See tähendab uudsete tõhusate protsesside ja lahenduste süsteemset loomist ja rakendamist süsteemi, organisatsiooni ja klassi- või rühma tasandil õppimiseks, õpetamiseks ja juhtimiseks. Samuti kätkeb see nende uuenduste, neid toetava keskkonna ja rakendumise uurimist.

Eestis on viimastel aastatel kavandatud mitmeid olulisi uuendusi ja uuritud nende rakendumist. Näiteks on käivitatud tegevused tehisaru ja muude digitehnoloogiate targemaks kasutamiseks, õpetajate puuduse leevendamiseks või õpetajate läbipõlemisohu vähendamiseks.

Neid ja mitmeid teisi haridusvaldkonnas olulisi teemasid on Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjon käsitlenud oma koosolekutel. Nüüd aga avatakse teemad laiemaks aruteluks akadeemia hariduskomisjoni konverentsil. Külalisesinejatena teevad ettekanded professor Roger Säljö Göteborgi Ülikoolist ja professor Kirsi Tirri Helsingi Ülikoolist.

Konverentsi esimese päeva lõpetab paneelarutelu tehisaru mõjust õppimisele ja õpetamisele. Teine päev lõpeb konverentsi põhisõnumite ja soovituste koostamisega.

Konverentsi kava

Konverents toimub eesti keeles. Väliskülaliste ettekanded on inglise keeles. Konverentsi juhib prof Margus Pedaste, Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni aseesimees.

5. NOVEMBER

10.30–11.00 Kogunemine, tervituskohv

11.00–11.15 Sissejuhatus ja tervitused
Marek Tamm, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident
Jakob Kübarsepp, Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni esimees
Margus Pedaste, konverentsi peakorraldaja, Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni aseesimees

11.15–12.15 Learning, educational policy and sociotechnical transformation: Epistemic practices in the face of turbulent technologies (Õppimine, hariduspoliitika ja sotsiotehniline muundumine: episteemilised praktikad tehnoloogilises turbulentsis)
Roger Säljö (Göteborgi Ülikool)

12.15–12.30 Paus

12.30–13.00 Tehnoloogia kui sotsiotehniline mõjutaja: õpetaja ja õppija koosmõju tähendusliku muutuse eelduseks
Kairit Tammets ja Tobias Ley (Tallinna Ülikool)

13.00–13.30
Miks, kuidas ja kuhu panna hüppama uinunud tiiger?
Margus Pedaste, Iiris Tuvi, Tauno Palts ja Külli Kallas (Tartu Ülikool)

13.30–14.30 Lõuna

14.30–15.00 Noorteadlane – tuhat rauda tules
Mai Beilmann, Miina Norvik ja Helen Eenmaa (Tartu Ülikool)

15.00–15.30 Ülikooli ja kooli partnerlus kooliarenduses: Tulevikukooli metoodika integratiivne analüüs
Kätlin Vanari, Reet Sillavee ja Eve Eisenschmidt (Tallinna Ülikool)

15.30–16.00 Kohvipaus

16.00–17.30 Paneelarutelu: Kuidas tehisintellekt muudab õppimist ja õpetamist – võimalused ja ohud
Panelistid: Veronika Kalmus (Tartu Ülikool), Karl Erik Kirss (Eesti Õpilasesinduste Liit), Uku Visnapuu (Tartu Ülikool), Oleg Shvaikovsky (TI-Hüpe), Lauri Mällo (Tartu Jaan Poska Gümnaasium)
Moderaator Piret Oppi, TI-hüppe programmijuht

6. NOVEMBER

9.00–10.00 Teacher education as life-long learning (Õpetajaharidus kui elukestev õpe)
Kirsi Tirri (Helsingi Ülikool)

10.00–11.00 Rühmaarutelud

11.00–11.30 Kohvipaus

11.30–12.00 Mis põhjustab õpetajate puudust ja kuidas seda Eestis lahendada?
Äli Leijen, Liina Lepp, Katrin Saks, Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Katrin Poom-Valickis (Tallinna Ülikool)

12.00–12.30 STEM-haridus paradigmaatilises muutuses: õpetaja roll tähendusliku ja karjääriteadliku õppimise kujundamisel
Miia Rannikmäe, Regina Soobard (Tartu Ülikool), Priit Reiska (Tallinna Ülikool)

12.30–13.00 Läbipõlemine koolis ning selle riski vähendavad individuaalsed ja keskkondlikud tegurid
Kaja Mädamürk, Triinu Kilp-Kabel (Tallinna Ülikool)

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.00 Konverentsi seisukohtade ja soovituste arutelu rühmades. Dokumendi "Eesti Teaduste Akadeemia hariduskomisjoni konverentsi põhisõnumid ja soovitused" kavand (pdf)

15.00–15.30 Seisukohtade ja soovituste ühisarutelu ja kokkuvõtted

Konverentsi teaduskomitee:
Margus Pedaste (peakorraldaja, Tartu Ülikool), Miia Rannikmäe (Tartu Ülikool), Birute Klaas-Lang (Tartu Ülikool), Larissa Jõgi (Tallinna Ülikool), Ain Tõnisson (Tartu Tamme Gümnaasium), Krista Loogma (Tallinna Ülikool), Krista Uibu (Tartu Ülikool), Äli Leijen (Tartu Ülikool).

Toimetaja: Airika Harrik

