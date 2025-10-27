Otse: Tartu Ülikooli arengukonverents

Esmaspäeval toimub Tartu Ülikoolis arengukonverents "Maailma, Eesti ja meie ülikool", kus arutletakse Eesti kõrghariduse ja teaduse tulevikku ülejärgmisel kümnendil. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Arutelud keskenduvad kolmele teemale: ülikooli vastutustundlik rahvusvahelistumine, akadeemilise järelkasvu kindlustamine ning teadustulemuste jõudmine ühiskonda ja majandusse.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser sõnas, et konverentsi eesmärk on koguda ideid, kuidas jõuda juunis vastu võetud arengukava sihtideni. Tema sõnul ei ole see pelgalt ülikooli siseasi, vaid arutelu selle üle, kuidas ülikool saab suunata Eesti arengut.

Konverentsi peaesinejad on Toomas Hendrik Ilves, Kersti Kaljulaid ja haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Ülikooli prorektorid Aune Valk, Tõnu Esko ja Mari Moora tutvustavad seejärel värske arengukavaga seatud eesmärke neis kolmes teemavaldkonnas.

Konverents toimub kell 13–18. Veebi teel saab Confenta keskkonnas esitada ettekandjatele küsimusi.

Kava

13.00–13.15 – Toomas Asseri avasõnad



Vastutustundlik rahvusvahelistumine

13.15–13.45 – Toomas Hendrik Ilvese ettekanne

13.45–13.55 – Aune Valk "Maailma ülikool. Tartu Ülikooli arengukava eesmärgid"

13.55–14.35 – Arutelu. "Vastutustundlik rahvusvahelistumine". Kristjan Vassil, Elmer Sterken, Virve-Anneli Vihman, Heli Aru-Chabilan

Tõnu Esko "Teaduspõhise Eesti heaks"



14.35–15.10 – Paus



Akadeemiline järelkasv

15.10–15.40 – Kristina Kallase ettekanne

15.40–15.50 – Mari Moora "Meie ülikool. Tartu Ülikooli arengukava eesmärgid"

15.50–16.30 – Arutelu "Akadeemiline järelkasv". Sander Pajusalu, Dan Bogdanov, Beatrice Marlene Metsaorg, Katrin Kiisler



Teadmussiire ühiskonda

16.30–17.00 – Kersti Kaljulaid: Kuidas viia teadus ülikoolidest ettevõtetesse?

17.00–17.10 – Tõnu Esko "Eesti ülikool. Tartu Ülikooli arengukava eesmärgid"

17.10–17.50 – Arutelu "Teadmussiire ühiskonda". Hando Sutter, Margit Keller, Mari-Liis Sööt, Priit Salumaa

17.50–18.00 – Toomas Asseri lõppsõna