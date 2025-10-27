Chironile on rõngad alles tekkimas

Rõngastega taevakehi tundub Päikesesüsteemi juurde tulevat. Astronoomid on märganud, et kentaur Chironi suhteliselt hiljuti avastatud rõngastik on alles verinoor ja veel kujunemisjärgus.

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Chrystian Pereiraga Brasiilia Rahvusobservatooriumist kirjutab ajakirjas The Astrophysical Journal Letters, et Chironi ja ta lähinaabruse viimatisel vaatlusel saadud andmetes on ilmnenud selgeid erinevusi varasemail vaatlusil nähtuga, mis viitavadki kiirelt arenevale rõngastikule.

Chiron on Saturni ja Uraani orbiidi vahel ümber Päikese tiirutav, alla 200 kilomeetrise läbimõõduga keha: avastatud aastal 1977, peetud nii asteroidiks, komeediks, väikeplaneediks kui ka täiesti uue taevakehade klassi, kentauride esimeseks avastatud esindajaks.

Aastal 2011, kui Chiron ühe tähe eest läbi liikus, märgati ta ümber kergeid vihjeid rõngaste võimalikkusele.

Hilisematel varjutustel on rõngaste olemasolu saanud kinnitust, kuni nüüd on Pereira ja kolleegid tunamulluse vaatluse põhjal tulnud välja väitega alles tekkivast süsteemist.

Sellest, kuidas Chironi rõngad tähevalgust ajutiselt tuhmistasid, järeldasid teadlased, et kolm kindlapiirilist ja tihedast materjalist rõngast on olnud esimesest vaatlusest peale enam-vähem ühesugused.

Kuid värskeimas vaatluses sättis end pildile uus kettalaadne moodustis, mis laiub Chironist 200 kuni 800 kilomeetri kaugusel, on seega varem tuttavatest rõngastest märksa laiem, aga ka hõredam.

Teadlased arvavad, et uus ketas võis tekkida mõne väiksema taevakeha kokkupõrkel Chironiga või aine eraldumisel Chironist mingil sisemisel põhjusel.

Veel märkasid Pereira ja ta kaaslased, et ka Chironist päris eemal, umbes 1400 kilomeetri kaugusel paistab leiduvat veel üks suhteliselt hõredast ainest moodustis.

Et päris kindel olla, kas Chironi rõngad on tõepoolest alles tekkejärgus või ainult näib see praegu nii, tuleb neid vaadelda veel edaspidiste tähevarjutuste ajal.

Huvitavam oleks kahtlemata tekkejärgus olek, sest see võimaldaks astronoomidel saada uut põnevat infot kosmiliste arengute kohta reaalajas.

Pildil on Chiron ja ta rõngad kunstniku kujutuses.

