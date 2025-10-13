X!

Otse kell 12.45: Nobeli majandusauhinna väljakuulutamine

Teaduselu

Esmaspäeval selgub, kes saab Rootsi Riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal. Ülekannet pressikonverentsilt saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Möödunud aastal pälvisid auhinna USA majandusteadlased Daron Acemoglu, Simon Johnson ja James Robinson. Nende töö aitab paremini mõista, kuidas tekivad institutsioonid ja milline mõju on neil riikide jõukusele ehk miks on mõned riigid teistest märksa rikkamad.

Nobeli preemiat füüsikas antakse välja alates 1901. aastast. Alates 2023. aastast on Nobeli preemia väärtus 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot). Lisaks rahalisele auhinnale saavad laureaadid Nobeli bareljeefiga kuldmedali ja diplomi.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

