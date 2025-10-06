Otse kolmapäeval: teaduspoliitika konverents tehisaru rakendamisest

Konverentsi "Teadus kui Eesti arengumootor. (XII). Riik, inimesed, tehisaru." esimeses pooles keskenduvad esinejad tehisaru ja demokraatia suhetele. Nad analüüsivad, kuidas vältida olukorda, kus läbipaistmatud algoritmid hakkavad inimeste eest otsuseid langetama, ning kuidas panna TI toetama, mitte õõnestama, demokraatlikke protsesse ja riigi julgeolekut.

Päeva teises pooles võtavad eksperdid luubi alla tehisaru rolli majanduses ja hariduses. Nad otsivad vastuseid küsimustele, kuidas TI abil Eesti majanduse konkurentsivõimet kasvatada ja mil moel õpetada inimesi uut tehnoloogiat targalt kasutama. Päeva lõpetavas paneeldiskussioonis püüavad osalejad leida Eesti "supervõimet" tehisaru rakendamisel.

Konverentsil astuvad üles justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, SALK-i asutaja Tarmo Jüristo, Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kristi Raik, Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor Mart Noorma, Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusteadlane Tairi Rõõm, Nortali juht Priit Alamäe, IT-visionäär Linnar Viik ning akadeemik Jaak Vilo.

Konverentsi avab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning päeva juhib TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor Tanel Tammet.

Kava

10.00 – 10.15. Konverentsi sissejuhatus – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor

10.15 – 10.25. Konverentsi avamine – Erkki Keldo, majandus- ja tööstusminister

10.25 – 10.40. Eesti eesmärgid tehisaru arendamisel ja kasutamisel – Liisa-Ly Pakosta, justiits- ja digiminister



I teemaplokk: Tehisaru, demokraatia ja julgeolek



10.40 – 10.50. Teema sissejuhatus: mida tehismõistus muudab? – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor

10.50 – 11.05. Kui tehisaru teab paremini: milleks meile veel demokraatia? – Tarmo Jüristo, sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) asutaja

11.05 – 11.20. Tehisintellekt – demokraatia oht või võimestaja? – Tõnis Saarts, TLÜ võrdleva poliitika dotsent

11.20 – 11.35. Tehisaru kui oht ja võimalus Eesti julgeolekule – Kristi Raik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

11.35 – 11.50. Tehisaru vastutustundlik kasutamine relvasüsteemides – Mart Noorma, TÜ kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor, DarkStar kaasasutaja



11.50 – 12.00. Paus



12.00 – 12.50. I arutelu: Tehisaru, demokraatia ja julgeolek

Mida tehismõistus muudab ja milleks peaksime valmis olema? Mida riigijuhtimises uuendada ja mida vältida? Kuidas optimeerida ja samas säilitada kontroll? Mis on uued ohud julgeolekule ja mida peaksime lähiaastatel kindlasti ette võtma? Tarmo Jüristo (sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) asutaja), Janar Pekarev (Kaitseväe Akadeemia nooremteadur), riigikogu liikmed Margit Sutrop, Andrei Korobeinik ja Tõnis Lukas



12.50 – 13.35. Paus



II teemaplokk: Tehisintellekt, majanduse konkurentsivõime, inimesed ja haridus



13.35 – 13.45. Teema sissejuhatus: mis toimub ja mida ette võtta? Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor

13.45 – 14.00. Tehisaru ja tööturg – Tairi Rõõm, Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja, TTÜ kaasatud professor

14.00 – 14.15. AI ja majanduse struktuursed muutused – Priit Alamäe, Nortal AS asutaja ja tegevjuht

14.15 – 14.30. AI mõju tööturule ja (kõrg)haridusele – Linnar Viik, Eesti infotehnoloog ja IT-visionäär

14.30 – 14.45. Tehisaru arendamine ja tark rakendamine annab võimalusi, kuid eeldab ka talente ja ressursse – Jaak Vilo, TÜ professor ja Teaduste Akadeemia asepresident



14.45 – 14.55. Paus



14.55 – 15.45. II arutelu: Tehisintellekt, majanduse konkurentsivõime, inimesed ja haridus.

Mis oleks Eesti supervõime? Mida saaks riik teha TI efektiivsemaks kasutamiseks majanduses? Mida teha TI-ga koolihariduses ja mis suunad võtta kõrg- ja kutsehariduses? Kas ja kes aitaks täiskasvanuid? Priit Alamäe (Nortal AS asutaja ja tegevjuht), Mari-Klara Stein (TTÜ juhtimise valdkonna professor), riigikogu liikmed Riina Sikkut ja Irja Lutsar



15.45 – 15.50. Kokkuvõte – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor