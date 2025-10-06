Otse kolmapäeval: teaduspoliitika konverents tehisaru rakendamisest
Kolmapäeval kell 10-16 toimub riigikogus 12. teaduspoliitika konverents, mis sel korral võtab eesmärgiks ärgitada diskussiooni tehismõistuse edukaks rakendamiseks vajalike poliitikate üle. Ülekannet on võimalik kõigil huvilistel Novaatori vahendusel jälgida kella 10–16 vahel.
Konverentsi "Teadus kui Eesti arengumootor. (XII). Riik, inimesed, tehisaru." esimeses pooles keskenduvad esinejad tehisaru ja demokraatia suhetele. Nad analüüsivad, kuidas vältida olukorda, kus läbipaistmatud algoritmid hakkavad inimeste eest otsuseid langetama, ning kuidas panna TI toetama, mitte õõnestama, demokraatlikke protsesse ja riigi julgeolekut.
Päeva teises pooles võtavad eksperdid luubi alla tehisaru rolli majanduses ja hariduses. Nad otsivad vastuseid küsimustele, kuidas TI abil Eesti majanduse konkurentsivõimet kasvatada ja mil moel õpetada inimesi uut tehnoloogiat targalt kasutama. Päeva lõpetavas paneeldiskussioonis püüavad osalejad leida Eesti "supervõimet" tehisaru rakendamisel.
Konverentsil astuvad üles justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, SALK-i asutaja Tarmo Jüristo, Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kristi Raik, Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor Mart Noorma, Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) majandusteadlane Tairi Rõõm, Nortali juht Priit Alamäe, IT-visionäär Linnar Viik ning akadeemik Jaak Vilo.
Konverentsi avab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning päeva juhib TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor Tanel Tammet.
Kava
10.00 – 10.15. Konverentsi sissejuhatus – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor
10.15 – 10.25. Konverentsi avamine – Erkki Keldo, majandus- ja tööstusminister
10.25 – 10.40. Eesti eesmärgid tehisaru arendamisel ja kasutamisel – Liisa-Ly Pakosta, justiits- ja digiminister
I teemaplokk: Tehisaru, demokraatia ja julgeolek
10.40 – 10.50. Teema sissejuhatus: mida tehismõistus muudab? – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor
10.50 – 11.05. Kui tehisaru teab paremini: milleks meile veel demokraatia? – Tarmo Jüristo, sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) asutaja
11.05 – 11.20. Tehisintellekt – demokraatia oht või võimestaja? – Tõnis Saarts, TLÜ võrdleva poliitika dotsent
11.20 – 11.35. Tehisaru kui oht ja võimalus Eesti julgeolekule – Kristi Raik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor
11.35 – 11.50. Tehisaru vastutustundlik kasutamine relvasüsteemides – Mart Noorma, TÜ kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor, DarkStar kaasasutaja
11.50 – 12.00. Paus
12.00 – 12.50. I arutelu: Tehisaru, demokraatia ja julgeolek
Mida tehismõistus muudab ja milleks peaksime valmis olema? Mida riigijuhtimises uuendada ja mida vältida? Kuidas optimeerida ja samas säilitada kontroll? Mis on uued ohud julgeolekule ja mida peaksime lähiaastatel kindlasti ette võtma? Tarmo Jüristo (sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) asutaja), Janar Pekarev (Kaitseväe Akadeemia nooremteadur), riigikogu liikmed Margit Sutrop, Andrei Korobeinik ja Tõnis Lukas
12.50 – 13.35. Paus
II teemaplokk: Tehisintellekt, majanduse konkurentsivõime, inimesed ja haridus
13.35 – 13.45. Teema sissejuhatus: mis toimub ja mida ette võtta? Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor
13.45 – 14.00. Tehisaru ja tööturg – Tairi Rõõm, Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja, TTÜ kaasatud professor
14.00 – 14.15. AI ja majanduse struktuursed muutused – Priit Alamäe, Nortal AS asutaja ja tegevjuht
14.15 – 14.30. AI mõju tööturule ja (kõrg)haridusele – Linnar Viik, Eesti infotehnoloog ja IT-visionäär
14.30 – 14.45. Tehisaru arendamine ja tark rakendamine annab võimalusi, kuid eeldab ka talente ja ressursse – Jaak Vilo, TÜ professor ja Teaduste Akadeemia asepresident
14.45 – 14.55. Paus
14.55 – 15.45. II arutelu: Tehisintellekt, majanduse konkurentsivõime, inimesed ja haridus.
Mis oleks Eesti supervõime? Mida saaks riik teha TI efektiivsemaks kasutamiseks majanduses? Mida teha TI-ga koolihariduses ja mis suunad võtta kõrg- ja kutsehariduses? Kas ja kes aitaks täiskasvanuid? Priit Alamäe (Nortal AS asutaja ja tegevjuht), Mari-Klara Stein (TTÜ juhtimise valdkonna professor), riigikogu liikmed Riina Sikkut ja Irja Lutsar
15.45 – 15.50. Kokkuvõte – Tanel Tammet, moderaator, TTÜ rakendusliku tehisintellekti professor
Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa