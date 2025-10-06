Otse kell 12.30: Nobeli meditsiinipreemia väljakuulutamine

Esmaspäeval selgub, kes pälvib sellel aastal Nobeli auhinna meditsiini või füsioloogia vallas. Ülekannet pressikonverentsilt saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Möödunud aastal said Nobeli meditsiinipreemia Ameerika teadlased, kes avastasid mikroRNA. Massachusettsi Ülikooli meditsiinikooli professor Victor Ambros ja Harvardi meditsiinikooli geneetikaprofessor Gary Ruvkun selgitasid välja, kuidas mõjutavad need tillukesed molekulid inimeste ja teise loomade geenide avaldumist.

Statistika põhjal võtab teadlaste murdeliste avastuste eest Nobeli preemiaga tunnustamine aega üha rohkem. Näiteks meditsiiniauhinna laureaadid said möödunud kümnendil preemia keskmiselt 26 aastat pärast oma maailmamuutva töö avaldamist.

Nobeli preemiat füsioloogia või meditsiini alal antakse välja alates 1901. aastast. Alates 2023. aastast on Nobeli preemia väärtus 11 miljonit Rootsi krooni (u miljon eurot). Lisaks rahalisele auhinnale saavad laureaadid Nobeli bareljeefiga kuldmedali ja diplomi.