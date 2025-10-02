X!

Otse: Eesti arstiteadlased tutvustavad oma värskeid uuringuid

Neljapäeval ja reedel peetakse Tartu Ülikooli 393. arstiteaduskonna aastapäeva. Sel puhul toimub biomeedikumis teaduskonverents, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid ja üliõpilased tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel

Teaduskonverentsil esitatakse teese esitletakse kolmes formaadis - suulised ettekanded, välkkõned ja postri tutvustus postersessioonis. Välkkõne ehk flash talk on formaat, kus kolme minuti jooksul tuleb enda postrit suulise ettekandega esitleda.

Reedel peetakse traditsioonilist teemakonverentsi, mis kannab tänavu pealkirja "Vaimse tervise varjundid". Ettekandeid teevad nii Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased kui külalisesinejad mujalt.

Kava:
08.30–08.35. Teadusprodekaani avasõnad

08.35–09.50. Doktorantide suulised ettekanded
8.35. Perifeerse vere transkriptoomi profileerimine noortel krüptogeense insuldiga täiskasvanutel – Teele Tuularu
8.50. COVID-19-pandeemia: kuidas kulges COVID-19 Eesti lastel ja noorukitel? – Anna-Liisa Kerna
9.05. IL-1α-vastased autoantikehad: levimus, neutraliseerimisvõime ning seosed geeniandmete ja tervisenäitajatega Eesti geenivaramu doonorite ning COVID-19-patsientide seas – Martti Vanker
9.20. AV-sõlme ablatsiooni ja kardiostimulatsiooni kaugtulemused kodade virvendusarütmiaga patsientidel: 10 aasta andmete analüüs – Anette Caroline Kõre
9.35. Ultrasound-enhanced electrospinning generates nanofibrous structures with tunable fiber diameter and mesh porosity to promote mesenchymal stem cell viability for bone tissue engineering – Johannes Schavikin

09.50–10.15. Doktorantide välkkõned
Tehisintellekti mudel kirurgiliselt ravitud kopsuvähipatsientide kompuutertomograafilistel uuringutel haiguse kliinilise kulu ennustamiseks – Ann Valter
Sihtmärgistamata proteoomi analüüs 50 haruldase geneetilise haiguse kahtlusega patsiendil – Kaisa Teele Oja
Role of Mitf in motor and sensory function – Mahvish Faisal
DARS2-ga seotud haiguste spektri laiendamine – uus seos DARS2 ja aksonaalse Charcot'-Marie-Toothi fenotüübi vahel – Siiri Sarv
Kromatinopaatiad kui uus sündroomse mehepoolse viljatuse põhjus – Anna-Grete Juchnewitsch
Lapseea insuldi järgne neuroarenguline hilistulemus – Kerttu Kivisikk
Emotsioonide regulatsiooni oskused vahendavad pere- ja sõprussuhete mõju noorte depressioonisümptomitele – Eike Siilbek

10.15–10.45. Paus

10.45–12.00. Üliõpilaste suulised ettekanded 
10.45. Tsütokiinitasemed ja zonuliini perekonna peptiidid CVID-patsientidel: võrdlus kontrollrühmaga – Carmen Pajuste
11.00. Lahtise ovaalmulgu sulgemise protseduur Tartu Ülikooli Kliinikumis aastatel 2008–2023: retrospektiivne analüüs – Adele Karolina Kõre
11.15. The impact of obesity on estimating muscle mass with calf circumference – İrem Şeker
11.30. B-rakkude aktivatsiooniga seotud tsütokiinide profiil äsja diagnoositud I tüüpi diabeediga uuritavatel – Ester Savi
11.45. Monogeense mehepoolse viljatuse geenipaneeli edasiarendus – Oliver Mõttus

12.00–12.25 Üliõpilaste välkkõned
Eesti noorte insuldiregister: kognitiivne funktsioon ja selle seos insuldi raskusega aasta pärast isheemilist insulti – Victoria-Lisethe Kriisa
Kodeeritud ergastusega skaneeriva akustilise mikroskoobi kasutamine hüdrogeeli mehaaniliste omaduste ja printimise kvaliteedi hindamiseks – Hanna-Helen Hamelberg
Tarkvararakenduse väljatöötamine Sholli analüüsi automatiseerimiseks – Edgar Lainelo
JAK-inhibiitori ravi foonil tekkivad muutused dermatomüosiidi patsiendil – Haide Maria Kuusik
Geeni FN1 muutusest tuleneva üliharuldase luuhaiguse pikaajaline kulg – Elis Riin Tars-Hurt
Telomeeride funktsiooniga seotud geenide roll meeste viljatuses – Georg Sakrits
Eesti hooldekodude ja erihoolekande töötajate ravimiteadlikkus – Lemme Liin
Integrating Bioelectrical Impedance Analysis (Bia) And Estimated Glomerular Filtration Rate (Egfr): A Novel Approach To The Assessment Of Nutritional Status Of Haemodialysis Patients – Anum Basit

12.25–13.15. Paus
13.15–14.45. Postersessioon: autorid tutvustavad stendide juures oma postreid

14.45–16.00. Arst-residentide, arstide, teadurite ja teiste suulised ettekanded 
14.45. Kopsuvähiga patsientide teekond esimese kasvajavastase ravini – Tervisekassa kiirendiprogrammi tulemused – Jana Jaal
15.00. Can joint replacement surgery reduce cardiovascular risk and improve mental health? – Elin Kersti Sõber-Williams
15.15. Idiopaatilise viljatusega meeste seas on rikastatud mikrodeletsiooni ja mikroduplikatsiooni sündroomidega seotud koopiaarvu muutused – Triin Kikas
15.30. Immuunkontrollpunkti inhibiitorid mõjutavad keemiaravimite tsütotoksilist toimet pea- ja kaelapiirkonna vähi rakuliinides – Darja Lavõgina
15.45. Kui aitaja vajab abi – teisene kannatanu Eesti tervishoius – Kaja Põlluste

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

