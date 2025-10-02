Otse: Eesti arstiteadlased tutvustavad oma värskeid uuringuid

Neljapäeval ja reedel peetakse Tartu Ülikooli 393. arstiteaduskonna aastapäeva. Sel puhul toimub biomeedikumis teaduskonverents, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid ja üliõpilased tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi. Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel

Teaduskonverentsil esitatakse teese esitletakse kolmes formaadis - suulised ettekanded, välkkõned ja postri tutvustus postersessioonis. Välkkõne ehk flash talk on formaat, kus kolme minuti jooksul tuleb enda postrit suulise ettekandega esitleda.

Reedel peetakse traditsioonilist teemakonverentsi, mis kannab tänavu pealkirja "Vaimse tervise varjundid". Ettekandeid teevad nii Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased kui külalisesinejad mujalt.



Kava:

08.30–08.35. Teadusprodekaani avasõnad



08.35–09.50. Doktorantide suulised ettekanded

8.35. Perifeerse vere transkriptoomi profileerimine noortel krüptogeense insuldiga täiskasvanutel – Teele Tuularu

8.50. COVID-19-pandeemia: kuidas kulges COVID-19 Eesti lastel ja noorukitel? – Anna-Liisa Kerna

9.05. IL-1α-vastased autoantikehad: levimus, neutraliseerimisvõime ning seosed geeniandmete ja tervisenäitajatega Eesti geenivaramu doonorite ning COVID-19-patsientide seas – Martti Vanker

9.20. AV-sõlme ablatsiooni ja kardiostimulatsiooni kaugtulemused kodade virvendusarütmiaga patsientidel: 10 aasta andmete analüüs – Anette Caroline Kõre

9.35. Ultrasound-enhanced electrospinning generates nanofibrous structures with tunable fiber diameter and mesh porosity to promote mesenchymal stem cell viability for bone tissue engineering – Johannes Schavikin



09.50–10.15. Doktorantide välkkõned

Tehisintellekti mudel kirurgiliselt ravitud kopsuvähipatsientide kompuutertomograafilistel uuringutel haiguse kliinilise kulu ennustamiseks – Ann Valter

Sihtmärgistamata proteoomi analüüs 50 haruldase geneetilise haiguse kahtlusega patsiendil – Kaisa Teele Oja

Role of Mitf in motor and sensory function – Mahvish Faisal

DARS2-ga seotud haiguste spektri laiendamine – uus seos DARS2 ja aksonaalse Charcot'-Marie-Toothi fenotüübi vahel – Siiri Sarv

Kromatinopaatiad kui uus sündroomse mehepoolse viljatuse põhjus – Anna-Grete Juchnewitsch

Lapseea insuldi järgne neuroarenguline hilistulemus – Kerttu Kivisikk

Emotsioonide regulatsiooni oskused vahendavad pere- ja sõprussuhete mõju noorte depressioonisümptomitele – Eike Siilbek



10.15–10.45. Paus



10.45–12.00. Üliõpilaste suulised ettekanded

10.45. Tsütokiinitasemed ja zonuliini perekonna peptiidid CVID-patsientidel: võrdlus kontrollrühmaga – Carmen Pajuste

11.00. Lahtise ovaalmulgu sulgemise protseduur Tartu Ülikooli Kliinikumis aastatel 2008–2023: retrospektiivne analüüs – Adele Karolina Kõre

11.15. The impact of obesity on estimating muscle mass with calf circumference – İrem Şeker

11.30. B-rakkude aktivatsiooniga seotud tsütokiinide profiil äsja diagnoositud I tüüpi diabeediga uuritavatel – Ester Savi

11.45. Monogeense mehepoolse viljatuse geenipaneeli edasiarendus – Oliver Mõttus



12.00–12.25 Üliõpilaste välkkõned

Eesti noorte insuldiregister: kognitiivne funktsioon ja selle seos insuldi raskusega aasta pärast isheemilist insulti – Victoria-Lisethe Kriisa

Kodeeritud ergastusega skaneeriva akustilise mikroskoobi kasutamine hüdrogeeli mehaaniliste omaduste ja printimise kvaliteedi hindamiseks – Hanna-Helen Hamelberg

Tarkvararakenduse väljatöötamine Sholli analüüsi automatiseerimiseks – Edgar Lainelo

JAK-inhibiitori ravi foonil tekkivad muutused dermatomüosiidi patsiendil – Haide Maria Kuusik

Geeni FN1 muutusest tuleneva üliharuldase luuhaiguse pikaajaline kulg – Elis Riin Tars-Hurt

Telomeeride funktsiooniga seotud geenide roll meeste viljatuses – Georg Sakrits

Eesti hooldekodude ja erihoolekande töötajate ravimiteadlikkus – Lemme Liin

Integrating Bioelectrical Impedance Analysis (Bia) And Estimated Glomerular Filtration Rate (Egfr): A Novel Approach To The Assessment Of Nutritional Status Of Haemodialysis Patients – Anum Basit



12.25–13.15. Paus

13.15–14.45. Postersessioon: autorid tutvustavad stendide juures oma postreid



14.45–16.00. Arst-residentide, arstide, teadurite ja teiste suulised ettekanded

14.45. Kopsuvähiga patsientide teekond esimese kasvajavastase ravini – Tervisekassa kiirendiprogrammi tulemused – Jana Jaal

15.00. Can joint replacement surgery reduce cardiovascular risk and improve mental health? – Elin Kersti Sõber-Williams

15.15. Idiopaatilise viljatusega meeste seas on rikastatud mikrodeletsiooni ja mikroduplikatsiooni sündroomidega seotud koopiaarvu muutused – Triin Kikas

15.30. Immuunkontrollpunkti inhibiitorid mõjutavad keemiaravimite tsütotoksilist toimet pea- ja kaelapiirkonna vähi rakuliinides – Darja Lavõgina

15.45. Kui aitaja vajab abi – teisene kannatanu Eesti tervishoius – Kaja Põlluste