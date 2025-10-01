Punane meri oli kunagi tilgatumalt tühi

Punast merd ühendab Tšiiliga asjaolu, et nad mõlemad on kujult pikad ja peenikesed — üks küll meri, teine maa. Aga räägitakse, ja isegi kirjutatakse, et Punasest merest on kunagi ka kuiva jalaga üle pääsetud.

Saudi Araabia ja Hispaania teadlaste uurimistööst selgub, et selliste juttudel ongi täiesti tõepärasust taga.

Tihana Pensa Thuwali rannalinnakeses asuvast Kuningas Abdullah' Teaduse ja Tehnika Ülikoolist kirjutab koos kaasautoritega ajakirjas Communications Earth & Environment, et neil on nüüd päris kindlaid tõendeid, et umbes 6,2 miljonit aastat tagasi kuivas Punane meri tilgatumaks tühjaks.

Pensa ja ta kolleegid uurisid seismopilte, mikrofossiile ja geokeemilisi dateeringuid ning väidavad, et suur kuivus kestis vaid umbes sada tuhat aastat — geoloogilises mõttes silmapilgu. Kuid selleks ajaks sai Punasest merest ajutiselt tühi soolaväli.

Vahejuhtum lõppes võimsa üleujutusega, kui India ookeani Adeni lahe veed murdsid läbi vulkaanilistest kivimitest mäeaheliku mitmesaja kilomeetri pikkuse kanali. See merealune kanjon on jälgitav tänase päevani.

Pensa ja ta kaaslased tõdevad, et Punase mere kuivamise põhjustas ühenduse katkemine Vahemerega. Selleni viis muu hulgas merepinna langus Vahemeres, mis oli tingitud Vahemere ja Atlandi ookeani vahelise veeühenduse nõrgenemisest.

Vahemeri ise täitus täielikult uuesti alles miljon aastat hiljem, samuti suures ja äkilises veeuputuses.

Punane meri tekkis algselt umbes 23 miljonit aastat tagasi, mil Vahemere veed uhtusid üle oru, mis oli hakanud veel mõned miljonid aastad varem moodustuma kahe maakoorelaama teineteisest eraldudes.

Algselt kujunes ses uues meres välja ka kenake elurikkus, aga veevahetus muu maailmamerega oli kehv ja auramine soojas kliimas tugev, mistõttu läks Punane meri ajapikku üha soolasemaks ja eelkirjeldatud sündmuste toimumise ajaks oli mereelu laias laastus hääbunud.

Tänapäeval on, küllap just India ookeani vete kaasabil, Punase mere elustik taas rikkalik ja mitmekesine, eriti korallrahu aladel, mis kulgevad piki rannikut kahe tuhande kilomeetri ulatuses.

Pildil on Punane meri kosmosest nähtuna.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.