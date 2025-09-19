Gnuude iga-aastasel suurrändel on arvatust vähem osalisi

Gnuud on suured Aafrika loomad, sarvilised veislased, kellest paljud osalevad niinimetatud Suures Rändes, iga-aastasel ligikaudu kolme tuhande kilomeetrisel ringil läbi Serengeti ja Maasai Mara, liikudes üha aladele, kus rohi on parajasti rohelisem.

Uued satelliitvaatluste andmed, mille on läbi töötanud tehisaru, osutavad aga, et ränderingil osaleb seni hinnatust märksa vähem gnuusid.

Seni on rändavate gnuude arvukusandmeid saadud õhusõidukite pardalt tehtud piltide pealt; alade kohta, millest mingis ajavahemikus pilti tehtud ei ole, on andmeid genereeritud statistikaliste arvutusmeetoditega.

Nii on jõutud hinnangule, et Suurest Rändest võtab osa umbes 1,3 miljonit gnuud, ligikaudu Eesti rahvaarvu jagu, aga mitte inimestes, vaid gnuudes.

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Isla Duporge'iga, kes on ametis nii Ameerika Ühendriikides Princetoni Ülikoolis kui ka Inglismaal Oxfordi Ülikoolis, väidavad satelliitide ja tehisaru toel aga, et rändavaid gnuusid on igal aastal vaid ligikaudu pool miljonit või veelgi vähem. Palju ikka, aga vähem palju.

Teadlaste käsutuses oli satelliidipilte kahest aastast, 2022 ja 2023, enam kui 4000 ruutkilomeetrise ala kohta, lahutusega 33 kuni 60 sentimeetrit, piisavalt teravaid, et üksikgnuusid veel enam-vähem üle lugeda saaks.

Et sadade tuhandete gnuude üle lugemine satelliidipiltidelt on inimese jaoks nüri ja veaohtlik töö, söödeti pikslite värvikoodid tehisaru rakendustele hekseldada.

Tõsi küll, selleks, et tehisarud välja õpetada, pidid teadlased ikkagi umbes 70 tuhat looma ka oma käega piltidel ära sildistama.

Nüüd kirjutavad Duporge ja kaasautorid ajakirjas PNAS Nexus, et esimesel vaatlusaastal sai piltidelt tuvastatud umbes 324 kuni 338 tuhat gnuuisendit, teisel aastal aga umbes 503 tuhat kuni 533 tuhat.

Võib muidugi olla ka juhtunud, et arvestatav osa rändavatest gnuudest on piltidelt välja jäänud, ometi söandavad uuringu autorid väita, et loomaloendus satelliitide ja tehisaru abiga võib nende kogemuse põhjal olla üks mõistlik meetod teiste seas.

