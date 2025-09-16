Teed põrgusse sillutavad head vibratsioonid

Kurjuse nutikus seisneb teiste loodud süsteemide rakendamises vägivalla ja muu alatuse teenistusse. Nii võib oodata, et piisavalt kaua oodates suudavad pahalased rakendada oma teenistusse ka Austraalia uue mobiilirakenduse, mis registreerib vibratsioonide alusel löökauke, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Kuulame lugusid kurjadest geeniustest hea meelega. Inimestest, kes ehitavad midagi nii pöörast, et ilma James Bondi sekkumiseta ähvardaks kõiki piinarikas lõpp. Enamasti on lood muinasjutud, sest tüüpiline kuri tegelane pole geenius, vaid heaks eluks leiutatut ekspluateeriv parasiit. Tõeline geenius avastab midagi uut ja rakendab seda teenustes ning toodetes, aitamaks ühiskonnal paremini toimida. Kurjuse nutikus seisneb teiste loodud süsteemide rakendamises vägivalla ja muu alatuse teenistusse.

Omal süüdimatul moel aitame sellele ise kaasa. Enamik demokraatlike riikide inimesi ei ärka düstoopias, vaid laadivad selle alla. Neid on keeruline süüdistada ja rumal sundida loobuma suhtlusest ja sõnumite vahetamisest, ostlemisest ja mängimisest või õppimisest ja modernsetest töövormidest.

Väljakutse on harjuda mõttega, et varsti saame teha veel midagi head ja selle hinna sees on ka uut halba. Selline on arengu hind. Seisma jäämine pole võimalik, sest tänapäeva probleemide lahendamine nõuab uusi ideid, s.o innovatsiooni. Vastasel juhul oleks need ju lahendatud. Upsakus on ohtlik. Hoidkem jalad maa peal ja tunnistagem, et mõnikord on kurjad geeniused ka midagi originaalset valmistanud. Õnneks pole näiteid palju. Väheste seas väärivad esiletoomist kaks, millest esikoha võiks anda lunavarale.

Lunavara loomist võib pidada küberkuritegevuses murranguliseks sündmuseks. Tegemist polnud lihtsalt uut tüüpi pahavaraga, vaid täiesti uue kuritegeliku ärimudeliga. Kurjad jõud kombineerisid uuel ja leidlikul moel heaolu edendama loodud krüpteerimise ja anonüümse rahanduse jaoks loodud krüptovaluuta. Selle tulemusel tekkis ohvritelt raha väljapressimiseks tavatult tõhus ja ülemaailne võimekus.

Kuritegeliku majandusmudeli arendusena rendivad tehnoloogia loojad nüüd lunavaratööriistu teistele kurjategijatele. Tegevust võib võrrelda rendiladudega: nemad ei riski, aga saavad osa kasumist.

Teise koha tingimused täidavad narkoallveelaevad. Siingi kombineeruvad teiste leiutatud militaartehnoloogia ja logistikasüsteemid. Tähelepanu väärib uudse kuritegeliku teenuse keerukuse taseme võrreldavus rahvusriigi toetatud teadus- ja arendustegevusega. Nii mõnegi riigi sisemajanduse kogutoodangule vastavas rahalises mahus tõhus transporditeenus oleks riikliku huviga projekt.

Muud kurjuserakendused on pigem teiste loodul parasiteerimine. Seda võib pidada elu parandava tehnoloogia paradoksiks. Sõnumirakendus võimaldab suhelda oma sotsiaalse võrgustikuga. Siis aga otsustab valitsus, et selline rakendus peab olema kõigi kodanike nutiseadmetes.

Septembrist alates nõutakse Venemaal, et uued telefonid ja tahvelarvutid oleksid varustatud riiklikult toetatud Max Messengeriga. Naeratuse saatel pakutakse seda riigi võimaldatud mugavusteenusena ja kuri nägu nõuab riikliku julgeoleku nõuete täitmist.

Kellele tundub see tuttavana, siis tunne ei peta. Hiina WeChat on sealne paljusid igapäevaseid vajadusi teenindav superrakendus, mis samal ajal valvab õige käitumise järele. Seda väidetavalt ka väljaspool Hiinat elavate kasutajate puhul. Tähelepanelikud peavad olema ka riiki külastavad turistid, kelle nutiseadmetesse on piiril sunniviisiliselt paigaldatud nende liikumist jälgivaid rakendusi.

Nii heade kui ka halbade tegelaste püüdlused on suunatud digitaalse panoptikumi rajamisele, milles lugematu arv madala intensiivsusega signaale muudetakse väärtuslikuks teabeks. Võimsate sensorite ja signaalianalüüsi seadmete katkematu kaasas kandmine muudab sammud, seisakud, teiste läheduse, helid ja isegi vibratsiooni rakendusliku potentsiaaliga teabeks.

Värske näide on Austraalias loodud rakendus. See registreerib autos reisijate taskutes asuvate telefonidega tänavaauke. Esmapilgul piisaks selle näiliselt tühise ülesande täitmiseks ka autojuhtide kuulamisest. Nemad ütleks, et tänav on auke täis. Paraku ütlevad nii kõik ja sellise teabe põhjal oleks riigi aastane teede remondieelarve kohe lõhki. Austraalia puhul on see vaid natuke väiksem meie riigi tervest eelarvest. Samas saaks tänavaaukude raputatud istmike vahendusel juhtida tõhusalt piiratud ressursse teede parandusse.

Seega, samal ajal kui su nutitelefon vastu tümitatud tagumikku kaebleb serveritele tänavasillutise aukudest, jäta rahuloleva naeratuse kõrval ruumi muremõteteks. Kusagil hiilib kuri geenius, kes püüab need vibratsioonid enda heaks tööle panna ja röövida sinult vabaduse. Parafraseerides tuntud mõtet, tee põrgusse on sillutatud heade vibratsioonidega.

