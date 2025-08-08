OTSE: arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?"

Laupäeval kell 10–11.30 toimub arvamusfestivali hariduse tuleviku alal arutelu "Teadus kasumiks – kas Eesti oskab oma tarkust rahaks teha?". Ülekannet saab jälgida ka Novaatori vahendusel.

Arutelu eesmärk on kaasa mõelda Eesti majanduse tulevikule ja teaduse rolli üle selle kujunemisel.

Panelistidena astuvad üles:

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi, akadeemiku Mart Saarma;

akadeemik ja Icosageni asutaja Mart Ustav;

Ragn Sellsi juht ja Tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo;

MKM-i innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna juhataja Sigrid Rajalo ja

Eesti Teadusagentuuri strateegilise TA tegevuse toetamise vanemkonsultant Indrek Heinla.

Arutelu kestel proovivad panelistid leida vastust küsimusele, kas süvatehnoloogia ja teaduse parem rakendamine võiks olla Eesti järgmine kasvumootor? Kuidas tuua kokku teadus ja ettevõtlus nii, et sellest sünniksid üleilmselt konkurentsivõimelised ettevõtted? Lisaks arutlevad osalised, millised sammud aitaksid Eestil jõuda teadmiste mahuka majanduse tippu ja tagada kestliku heaolu tulevikuks.

Teema püstitus tulenes Singapuri näitest, mis on pindalalt väiksem kui Hiiumaa, kuid mille SKP inimese kohta võrreldes Eestiga on enam kui kolm korda suurem. Ehkki Eestis tõusid 2023. aastal teadus- ja arendustegevuse (TA) kulutused 702 miljoni euroni, mis tähendab 9,4-protsendilist kasvu võrreldes 2022. aastaga, jäävad Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekus, patenditaotlused ja investeeringute tase veel soovitule alla.