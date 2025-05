Sibulat haki terava noaga ja aeglaselt

Sibul on vahva köögivili, mis sobib hästi nii mõnegi roa sisse panna. Kui ainult see sibula hakkimine nii hirmsasti nutma ei ajaks!

Appi tõttavad teadlased. Rühm füüsikuid, biolooge ja insenere Ameerika Ühendriikidest Cornelli Ülikoolist eesotsas Suhghwan Jungiga on välja selgitanud, kuidas täpselt hakkida sibulat nii, et pisaraid silmist võimalikult vähe valguks.

Nad püüdsid aru saada, milline peaks olema sibula hakkimise nuga ja millised noa käsitsemise võtted, et noa käsitseja silmi paiskuks võimalikult vähe aerosooli ehk sibulamahla piisku.

On nimelt teada, et silmi ärritab ja pisaravoolu ärgitab just neis piiskades leiduv keemiline ühend tiopropanaal-S-oksiid.

Teadlased meisterdasid katse jaoks spetsiaalse giljotiini, millele sai külge panna erisuguseid noaterasid. Hakitavale sibulale lisasid nad värvainet, et tekkivad pritsmed oleksid paremini näha.

Siis tegid nad terve hulga lõikamisi, varieerides noa mõõtmeid ja teravust ning langemise kiirust. Nad võtsid tarvitusele isegi elektronmikroskoobi, mille all lõiketerad enne katset üle vaadati.

Katsetest tehtud videoid hoolikalt uurides selgusidki järele proovitud parameetrite optimaalsed väärtused. Tuli välja, et mida teravam oli nuga ja mida aeglasemalt see sibulast läbi suruti, seda vähem silmiärritavaid pritsmeid sibulast üles paiskus.

Kui nuga liikus kiirelt, siis eritus mahla rohkem. Kui nuga oli nüri, siis paindus see sibula osa, millele tera lähenes, natuke sissepoole kokku, aga kui tera juba ise kohale jõudis ja kokkusurutud materjali läbi lõikas, siis naksas see suure hooga kahele poole laiali. Sellest järsust naksust said hoo sisse ka sibulamahla tilgad ja sööstsid õhku.

Teadlased panid ka tähele, et õhus lendavad mahlatilgad pihustusid veel peenematekski piiskadeks laiali.

Oma katsest ja selle tulemustest on nad kirjatüki riputanud võrguvaramusse arXiv.

Meie aga teame nüüd, et kui hakkame sibulat hakkima, siis valime välja kõige teravama noa ja lükkame selle sibulasse võimalikult aeglaselt — kui keegi just pisaravalamist sibulahakkmise ärajätmatuks osaks ei pea.

