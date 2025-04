Mida paremad faktiteadmised, seda väiksemad erimeelsused

Poliitilised erimeelsused võivad lõhestada ühiskonda. Küsimus on selles, kuidas lõhenemist vaos hoida. Iisraeli ja Ameerika teadlased jõudsid oma värskes uuringus järeldusele, et mida paremad on inimeste faktiteadmised, seda suurem on lootus ületada poliitilisi erimeelsusi.