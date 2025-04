Euroopas suureneb usaldamatus USA päritolu IT-teenuste suhtes

Elon Muski käitumine on õõnestanud eurooplaste usaldust tema Starlinki sideteenuse vastu piisavalt palju, et USA administratsiooni kõrge ametnik Euroopa Liidu riike koostööle kannustaks. Samas soovitab EL kasutada oma kõrgetel ametnikel USA kohtumisele sõites ühekordseid telefone, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Vana-Roomas peeti Marcus Licinius Crassust vabariigi jõukaimaks meheks. Oma varandust oli ta kasvatanud arukate, kuigi ka toonase aja kohta moraalselt kahtlaste kinnisvaratehingute abil. Ta ostis odava raha eest maha põlenud kinnisvara ja ehitas need uuesti üles. Kõigele vaatamata teenis ta Rooma rahva usalduse. Ta toetas rahvale korraldatud sündmusi ning liitus Caesari ja Pompeiuse võimsa poliitilise liiduga.

Crassus tahtis aga enamat, lisaks rikkusele ka au. Selle saavutamiseks püüdis ta ajastule kohaselt võita sõjalist prestiiži, nagu seda olid teinud tema eeskujud Caesar ja Pompeius. Hoolimata puudulikust kogemusest ja paljudest nõuannetest, läks ta sõtta Süüria partialaste vastu.

Võimalik, et Crassuse iseloom ja kogenematus ajendasid teda loobuma liitlaste nõuannetest ning abist. Ta juhtis oma jalaväelastest koosneva armee kõrbesse, veest kaugele. Arvuliselt väiksem partialaste armee kasutas varustuse transpordiks kõrbega kohastunud kaameleid. Isegi ilmse kaotuse lävel ei kuulanud Crassus nõuandeid, et tuleks taganeda ja asuda kaitsele, mis olude sunnil siiski lõpuks aset leidis. Tema kurnatud sõdurid olid kaotanud tema suhtes aga usalduse ja nõudsid sõja lõpetamist.

Crassus meelitati lõksu ja tapeti. Hilisemates lugudes levis kuuldus, et surnud Crassuse suhu valati kulda, tähistamaks tema ahnust. Ahnus ja ülbus hävitasid kunagise liidri usalduse, mille loomisele oli kulutanud ta kogu oma elu. Rooma ei kaotanud mitte ainult kindrali, vaid 15 000 sõdurit ja Crassuse nime mainitakse seoses põlgusega.

Keegi võib leida Crassuses sarnasusi Elon Muskiga. Noor tööstur rajas uhke ettevõtte ja teenis välja ülemaailmse imetluse. Maailma jaoks oli üheks rõõmuallikaks innovaatiline, ulatuslikule satelliidivõrgustikule toetuv üleilmne internetiühendus Starlink.

Ambitsioonikas internetiteenus teenis alguses lisaks imetlusele siirast tänulikkust. Starlinki abil levis kiire internetiühendus üle maailma traditsioonilise taristu loomiseks liiga keerukatesse maapiirkondadesse ning kaugematesse ja vähe külastatavatesse paikadesse. Kosmosepõhine side aitas ületada sotsiaalset ebavõrdsust süvendavat digitaalset lõhet. Selle kiire ning tõhus kasutuselevõtt osutus väärtuslikuks abiks pärast orkaane ja maavärinaid eri looduskatastroofi piirkondades. Starlink pakkus üliolulist abi ka Ukraina lahinguväljadel.

Kõigi heade omaduste juures peab peituma tasakaalustav ja paremal juhul ohjatav halb. Selleks võiks olla hind, aga teenus pole kallis. Astronoomid heidavad ette, et tehiskaaslaste võrgustik segab tähistaeva uurimist, ent see pole nii suur probleem, et peaks nende kasutusest loobuma. Halva üllatusena osutus hädade keskmeks usalduse kaotus. Oluliste teenuste lahutamatuks omaduseks on usaldatavus selle toimimises just siis kui vaja.

Usaldust Starlinki vastu on kahandanud juhtumid, kus selle kättesaadavust piirati valikuliselt väidetavalt poliitilistel või strateegilistel põhjustel. Näiteid leiab Ukrainas sõjaliste operatsioonide ajal seatud piirangutest, teenuse võimaldamisest vene agressoritele ning Muski enda sõnavõttudest, milles annab ta mõista, et teenuse toimimine sõltub tema otsustest.

Kuna internetiühendusel on inimõiguste suurusjärguga võrreldav mõju, hakkas teenuse kasutajatesse hiilima ebakindlus, et juurdepääsu vajalikule sidele võib mõjutada või isegi katkestada poliitiliselt või mõnest Elon Muski kapriisist tingitud olukord. Hirm meelevaldse kontrolli ees võrdub usalduse kaotusega.

Sellele lisab keerukust USA presidendi kõrge ametniku Brendan Carri hoiatus Euroopa juhtidele, et nad ei kõhkleks koostööst Muski satelliitinterneti-ettevõttega. Nad peavad tegema selle valiku, kas eelistada USA või Hiina päritolu sideteenuste tehnoloogiaid. USA föderaalse sideteenuse juht süüdistas eurooplasi ameerikavastastes hoiakutes.

Valik on muutunud üllatavalt komplitseerituks. Vältimaks infoturbe riske, on vabade ühiskondade ametnikel seni soovitatud diktatuuririigi või konfliktikollete külastamise ajaks vahetada kodune telefon nn ühekordselt kasutatava ja kasina sisuga telefoni vastu. Majandusleht Financial Times kinnitas mitme allika põhjal, et USA-s toimuva rahvusvahelise valuutafondi ja maailmapanga kevadkohtumistele sõitvatel Euroopa Liidu volinikel ja kõrgematel ametnikel soovitati samuti kasutada tühja sisuga telefone.

Usaldus on kadumas.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".