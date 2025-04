USA edukamate firmade palgal töötas tuhandeid põhja-korealasi

Piiblis on lugu vaesest, täitanud ja paiseid täis kerjus Laatsarusest. Vaese mehe aeg sai lõpuks otsa ning tema keha jätkas lagunemist hauas. Neljandal päeval äratas Jeesus Laatsaruse surnust üles. Loos tehakse võimatu võimalikuks kahes mõttes. Esimene ime on kehaline ülestõusmine. Teine õpetus on, et isegi kui kõik näib olevat kadunud, on võimatuna näiv siiski võimalik.

Kaasajal viidatakse Laatsarusele üllatavate tagasitulekute või taastumise puhul. Näiteks kui pöördumatu tervise või maine kaotamise või isegi ettevõtte põrumise järel õnnestub teha midagi üle võimete käivat.

Laatsaruse nimega on seotud veel üks huvitav varjund, millel on omajagu kattuvusi algupärase loo vaese ja täitanud tegelasega. Maailma ühes vaesemas riigis, Põhja-Koreas, kus elekter on luksus ning internetiühendus on reserveeritud valitud tegelaste pisikesele ringile, toimetab maailma üks võimekamaid häkkerite rühmitusi, mida mujal maailmas tuntakse Laatsaruse grupina.

Avalikkuse eest varjuvale töörühmale on mõne konkreetse juhtumiga seoses omistatud teisigi nimesid. Probleemiga tegelemiseks peab vastast ju kuidagi tähistama. Häkkerite eest hoolt kandvast Põhja-Koreast põgenenud ülejooksiku andmetel olevat rühmituse ametlik nimi Sidebüroo nr 414.

Siinmail möödub varsti 30 aastat riiklikust Tiigrihüpe projekti käivitamisest. Selle raames varustati kõik koolid arvutitega ning ühendati internetiga. Enamikul põhja-korea lastel pole nendes asjades tänaseni mingit kogemust, mil Eestit ümbritseb tubli IT-riigi oreool. Kibeda irooniana peetakse Põhja-Koread samuti tugevaks IT-kantsiks sellest lähtuva küberohu tõttu.

Elukorralduse ja tööga seotud protsesside andmepõhiseks muutmise tulemusel avardusid mitmesugused uued kasu loomise võimalused. Vanade väärtusahelate asemele sündis rida suuri IT-ettevõtteid. Füüsikas räägitakse palju fundamentaalsest sümmeetriast. Sama mõte kordub elus üldisemalt, kui heale vastab võrdeline kogus halba. Digitaliseerimisega lisandus uusi probleeme. Nende üks esindaja on küberkuritegevus ning selle eliidis toimetavad põhjakorealased.

Digitaliseerimine muudab senist elukorralduslikku tasakaalu, paigutades ümber võimaluste raskuskeset. Teisisõnu loob see omamoodi asümmeetriat, võimaldades korraldada vähesega palju halba. Nähtust on varem seostunud partisani sõjapidamisega, viimasel ajal aga rohkem küberkuritegevusega. Tänu sellele pole Põhja-Korea vaesus takistuseks omada digiajastul mõjujõudu. Põhja-Korea Laatsaruse grupp ei vaja kahju tekitamiseks lennukikandjaid ega tiibrakette. Nad rakendavad selle asemel programmikoodi ridu.

Varasema kaugelt häkkimise meetodi kõrval on jõudsalt arendatud veel kavalamat taktikat. Põhja-Korea häkkerid esinevad arenenud riikide IT-inseneridena. IT-sektoris on praktiliselt kogu see sajand arendatud kaugtööd. Tööle kaasamiseks on vaja end tutvustada, teha proovitöö ning suhelda koosolekutel. Valeidentiteedi all esinemine on muutunud lihtsamaks. Tehisintellekti areng lisas märgatava kvaliteedihüppe.

USA-s avastati üsna hiljuti, et majandusportaali Fortune'i hinnangul on 500 edukaima ettevõtte palgal tuhandeid Põhja-Korea häkkereid. Neil on juurdepääs arendatavale tarkvarale ja IT-taristule. Neid peeti korralikeks ameeriklasteks või mõne muu usaldusväärse kodakondsusega IT-valdkonna spetsialistideks. Siit siis üks võimalik nimeversioon, mida kasutab USA sisejulgeolekuministeerium rühmitusele viidates – redutsev kobra.

Sündinud kahju on suur ja kompleksne. ÜRO hinnangul on Laatsaruse rühmitus alates 2018. aastast varastatud Põhja-Korea hüvanguks aastas 250–600 miljon dollarit. Kahju ei seisne vaid rahas. Mõnel juhul on ohus rahast väärtuslikumad andmed ning vahest veel rohkem IT-taristu toimimine.

Edukasse ettevõttesse tööle saamine on oodatust lihtsam. Seda kinnitab juhtumite suur arv. Korea häkkerid kasutavad võltsitud isikutunnistusi, asukoha varjamiseks ruuterite võrgustikku ning sujuvaks suhtlemiseks sotsiaalmeediat ja TI võimalusi. Korra veel sümmeetriale viidates, halva kõrvale peab mainima, et nad on väga töökad. Mõnel libategijal on õnnestunud teha tööd samaaegselt seitsmes ettevõttes. Ilmselt ei täida ta seda koormust üksi. Keegi ei tea, kui suur on tegelikult Laatsaruse rühmituse liikmeskond.

Maailm on muutnud ettevaatlikumaks. Üks krüptovaluuta tarkvara arendav tööandja hindas, et nende töökuulutuse peale saabunud resümeedest on umbes 95 protsenti end ameeriklase pähe pakkuvad põhjakorealased. Ta pakkus naljaka näitena kandidaati, kes kinnitas, et oli töötanud samal ajal ettevõttes kus temagi. Võib ju öelda, et kõiki kolleege ei mäleta, aga kui ka sealse olustikuga seotud detailid on valed, tuleb korealane kõrvale jätta.

Või siis mitte – neil on üks nõrkus või omamoodi Achilleuse kand. Nad ei tohi mingil moel kritiseerida Kim Jong Uni. Töövestluse käigus ülima liidri kohta kriitika tegemine põhjustab liba-ameeriklastes paanikat. Paraku ei tasu taolisele kaitsemeetmele turvalisust rajada. Ilmselt teevad edukas IT-Eestiski tööd mitu nn ameeriklast.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".