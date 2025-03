Otse: ERM-i seminar eestlaste triibuseelikute kanga päritolust

Eesti rahvarõivaid on põhjalikult uuritud saja aasta vältel. Ometi võib siingi avastada uut. 1971. aastal avaldas etnoloog Aino Voolmaa põhjaliku artikli rahvarõivaseelikutest ning tegi sissejuhatuses allmärkuse poevillaste seelikute kohta.

Seesama märkus on seni kõige põhjalikum eestikeelses trükisõnas avaldatud uurimus, mis puudutab ostukangast seelikuid. Tehtud kirjes nimetas ta ostukangast kamlotriideks ning käsitles seal viite seelikut. Ühe seeliku juures oli kirjas, et see on tehtud Soomest ostetud kalmukiriidest ning veel tõmbas Voolmaa paralleeli Kreutzwaldi Virumaa rahvarõivaste kirjeldusega arvates, et sealne villasest taftist ehk wolltahti seelik on tõenäoliselt seesama ostukangas.

Tegelikult on meil Eesti muuseumides säilinud palju rohkem varaseid ostukangaid või nende katkeid. Eriti uhke on luksuslikult triibuline ja läigestatud Norwichis toodetud täisvillane callimanco-kangas, millest Eestis on säilinud vähemalt 15 eset või kangakatket, sealhulgas neli seelikut ja üks põll. Ettekanne tutvustab seda kangast, Eestis säilinud esemeid ning seni tehtud doktoritööd sooviga aru saada, mida uut räägivad need kangad meie rahvarõiva triibuseelikute kohta.