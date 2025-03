Eesti ettevõtte tehisaru kiirendab neeruvähi diagnoosimist poole võrra

"Meie tehisharu avastab neeruvähi ära ja aitab seda varem leida," sõnas ettevõtte Better Medicine tegevjuht Priit Salumaa saates "Terevisioon". Ta nentis, et väliste sümptomite nappuste tõttu avastatakse neeruvähk praegu tihti juhuslikult. Statistika näitab, et 60–70 protsenti neeruvähi juhtudest avastatakse juhuslikult, näiteks mõne muu terviseprobleemi tõttu tehtud uuringute käigus.

Eestis leitakse üle 40 protsenti neeruvähi juhtudest alles haiguse kolmandas või neljandas staadiumis, kui ravivõimalused on piiratud ja ellujäämisprognoos kehv. "Me teame, et laste hulgas on tüdrukute puhul peale leukeemia neeruvähk teisel kohal," lisas Salumaa. Nõnda võiks TI-põhine tehnoloogia aidata patsientidel saada õigeaegsemat ravi ja parandada ellujäämisvõimalusi.

Varem on loodud sarnaseid TI-põhiseid lahendusi rinna- ja kopsuvähi tõhusamaks avastamiseks. Neeruvähiga on Eesti ettevõte Salumaa sõnul aga maailmas esirinnas, sest tegu on esimese ametlikult sertifitseeritud lahendusega neeruvähi avastamiseks. See tähendab, et lahendus on läbinud ranged testimised ja vastab meditsiiniseadmetele kehtestatud ohutus- ja täpsusnõuetele, mis avab omakorda uksed laiemale kasutuselevõtule erinevates haiglates nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Loodud TI toimib arstide abilisena, tuvastades kompuutertomograafiga tehtud piltidelt võimalikud kasvajad, loob neist kolmemõõtmelise pildi ja lisab neile automaatselt mõõtmed. Lihast ja luust arsti see Salumaa sõnul samas asendama ei hakka, pigem võib võrrelda seda teise silmapaariga. "Kui arst ja tehisaru koos töötasid, leidsid nad üles 99,2 protsenti vähkidest," selgitas Salumaa.

Lisaks vigade riski vähendamisele kiirenes diagnostikaprotsess sellega kuni poole võrra. "Tehisaru magab asju maha nagu inimesedki, aga kui kaks silmapaari vaatavad peale, suureneb avastamise täpsus. [...] Me suudame töövoogu kiirendada, kui see on hästi integreeritud töövoog," kinnitas Salumaa.

Ettevõte on teinud Eestis seni koostööd eeskätt Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haiglaga, kus süsteemi kasutatakse reaalsetes kliinilistes tingimustes. Lisaks teeb Better Medicine koostööd Inglismaal asuva Leedsi ülikooli haiglaga ning Lõuna-Aafrikas on käimas pilootprojekt.

Kuigi ettevõtte loodud tehisintellektil põhinev süsteem keskendub praegu neeruvähi varajasele avastamisele, on Priit Salumaa ambitsioonid suuremad. Arendustööd käivad ka teiste elundite vähkide diagnostikaks – juba on valminud mudelid kopsuvähi tuvastamiseks ning prototüübid maksa- ja pankreasevähi avastamiseks. "Meie sihtettevõttena on eesmärk katta ära terve keha, et me oleksime kogu keha lahendus, mitte ainult neerud," sõnas tegevjuht.

Arendustööde keerukus tuleneb selles, et iga uue vähivormi jaoks tuleb AI eraldi treenida ning seejärel läbida pikk valideerimis- ja sertifitseerimisprotsess. Ühe sellise süsteemi väljatöötamine võtab seetõttu kõige vähem 2,5 aastat.