Kõrgtemperatuurne ülijuhtivus on looduse aluskonstantide poolest võimalik

Tulevikutehnoloogia võimaluste piirid on saanud natuke selgemaks, sest rühm füüsikuid avastas, kui kõrge on maksimaalne temperatuur, mille juures võib aine olla ülijuhtivas olekus.

Aine on ülijuhtiv juhul, kui elektrivool saab selles ilma takistuseta liikuda. Ülijuhtivate materjalide kasutamisest võib palju kasu saada. Seda võib tõhustuda elektrienergia ülekanne ning kvantarvutite jõudlus võib paisuda.

Kuid seni on ülijuhtivust saavutatud enamasti vaid ülimadalatel temperatuuridel, mistõttu ei ole nähtust seni kuigi praktilisel moel kasutusele võtetud.

Teadlased on kaua otsinud võimalusi luua ülijuhtivust ka toatemperatuuril, aga üsna edutult.

Nüüd on Kostya Trachenko Londoni Kuninganna Mary Ülikoolist ja tema kolleegid mõlgutanud füüsikateoreetilisi mõtteid ning saanud teada, kuidas arvutada välja kõige kõrgemat temperatuuri, mille juures on ülijuhtivus meie universumis teoreetiliselt võimalik.

Selgub, et see maksimaalne ülijuhtivuse temperatuur on lahutamatult seotud sellega, millised on universumis mõned fundamentaalselt olulised arvud: elektroni laeng, elektroni mass, Plancki konstant ja nii edasi.

Need, ja mõned muud arvud, niinimetatud fundamentaalkonstandid kujundavad maailmas paljugi tähtsat: aatomite püsivust, tähtede teket, süsiniku ja muude eluks vajalike keemiliste elementide sünteesi.

Trachenko ja tema kaasautorid kirjutavad ajakirjas Journal of Physics: Condensed Matter, et kõrgeim võimalik ülijuhtivuse temperatuur tundub olevat mõnisada kuni mõni tuhat kelvinit.

Vahemik on nii ebamäärane seepärast, et teooria kõik üksikasjad ei ole veel päris selged, aga näib, et toatemperatuur jääb sellesse vahemikku.

Järelikult ei keela fundamentaalkonstandid toatemperatuurset ülijuhtivust. Seega lootus on alles, et ülijuhtivuse rakendamisega seotud tehnika arengu unistused võivad kunagi teoks saada.

