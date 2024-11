Otse kell 10.30: konverents teaduskommunikaatorite järelkasvust

Konverentsi peaesineja on Ameerika kirjanik ja õppejõud Seth Mnookin Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist (MIT). Alates 2017. aastast on ta MIT-s meediauuringute ja -kirjutamise professor ning instituudi teaduskirjutamise magistriprogrammi direktor. Lisaks koostööle Vanity Fair'i ja Undark taskuhäälinguga on Mnookin avaldanud kolm raamatut: "Hard News" (2004), "Feeding the Monster" (2006) ja "The Panic Virus" (2011).

Täpsem päevakava:

10.30 – Konverentsi avamine ja sissejuhatus:

moderaator Joosep Värk, ERRi ajakirjanik ja saatejuht ning Anu Noorma, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees



10.40 – Ettekanded:

"Science writing in the 21st Century: Challenges, Opportunities, and New Frontiers" – Seth Mnookin, professor, Massachusetts Institute of Technology

"Noorteadlasena mikroskoobi tagant meediasse" – Erik Abner, Tartu Ülikooli geneetikateadlane

"Uudistetoimetusest ülikooli ehk kuidas ma värskeimate uudisteni jõudsin" – Piret Ehrenpreis, Tartu Ülikooli teaduskommunikatsiooni nõunik

"Minu teekond teaduskommunikatsioonini" – Annely Allik, Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja

12.10–13.10 – Paus

13.10 – Ettekanded:

"Teistmoodi teaduskommunikatsioon Tallinna Tehnikaülikoolis" – Kaire Uusen, Tallinna Tehnikaülikooli teaduskommunikatsiooni juht

"Loodav Euroopa teaduskommunikatsiooni kompetentsikeskus" – Arko Olesk, Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni vanemteadur)

"Käiguvahetus teaduskommunikatsioonis: praktika ja koolitus" – Marju Himma, Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor, Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja



13.55 – rektoraatide paneeldiskussioon: Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Tiit Lukk, Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor Anu Allas, Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova, Eesti Maaülikooli teadusprorektor Rein Drenkhan ning Eesti Muusika- ja Teatriakaadeemia õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.



15.10 – Aare Baumeri (Energia Avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht) inspiratsioonikõne



15.20–15.30 – Paus

15.30 – Eesti teaduse populariseerimise auhindade, Eesti Teadusajakirjanike Seltsi auhinna "Ökul" ning Tartu observatooriumi ja ESERO Eesti tunnustuse "Linnutee Täht" üleandmine