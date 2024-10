Otse reedel: biomeedikumi konverents "Molekulist rahvaterviseni"

I sessioon: "Biomeditsiinist rahvaterviseni. Modereerib inimese geneetika professor Maris Laan

10.35–10.55 - Meditsiiniajaloo nooremlektor Ken Kalling "Biomeedikumi loomise lugu"

10.55–11.05 - Videomeenutused

11.05–11.25 - Molekulaarimmunoloogia prof Pärt Peterson "Immuunsüsteemi vananemine"

11.25–11.45 - Siirdemeditsiini prof Mario Plaas "Siirdemeditsiini keskuse 10 aastat"

11.45–12.05 - Tervisedenduse kaasprof Kersti Pärna "Epidemioloogiliste uuringute mõju rahvastiku tervise strateegiatele"

12.05–12.25 - Rahvatervishoiu kaasprof Taavi Tillmann "Tervise sotsiaalmajanduslikud mõjutegurid"

12.25–12.35 - Videomeenutused

II sessioon: "Molekulaarbioloogiast ravimiteni". Modereerib nanomeditsiini professor Tambet Teesalu

13.15–13.45 - Tartu Ülikooli audoktor prof Pekka Männistö "Estonia-Finland collaborative research on the COMT inhibitors and their effect on brain function."

13.45–14.05 - Icosageni teadusdirektor Mart Ustav jr "Teekond molekulidest ravimiteni"

14.05–14.15 - Videomeenutused

14.15–15.15 - Paneel "Vaade tulevikku". Modereerib kliinilise geneetika kaasprof Sander Pajusalu. Arutelus osalevad epidemioloogia teadur Kaja-Triin Laisaar, meditsiinilise biokeemia prof Mihkel Zilmer, epidemioloogia nooremteadur Anna Tisler, arstiteaduste tudeng Martin Veližanin, meditsiinilise mikrobioloogia prof Irja Lutsar

15.15–15.25 - Lõpusõnad bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja prof Eero Vasar