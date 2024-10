Everest kerkib erosiooni toimel

Hiina ja Briti teadlased on nüüd välja uurinud, et Everesti ehk Džomolungma ehk Sagarmāthā üha jätkuvas kerkes on suur osa paradoksaalsel kombel mängida just kulumisnähtusel ehk erosioonil.

Xu Han Hiina Maateaduste Ülikoolist Pekingis ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature Geoscience, et Everestist umbes 75 kilomeetri kaugusel voolav jõgi on uuristanud endale sügava oru ja uuristab üha edasi. Ära kantud pinnasematerjali arvel on sealne maatükk tervikuna läinud kergemaks.

Himaalaja mäestiku all asuv maakera vedel vahevöö avaldab pidevalt ka ülespoole survet, ja kui üleval jääb maakoor koos mägedega kergemaks, siis jõuab vahevöö magma seda natuke veel rohkem ülespoole suruda. Kuigi Everesti mägi on jõeorust kümnete kilomeetrite kaugusel, avaldab maakerge mõju tallegi.

Han ja ta kaaslased väidavad oma arvutuste põhjal, et orusüvenduse tõttu on Everest praegu 15 kuni 50 meetrit kõrgem, kui ta muidu oleks.

Igal aastal kerkib Everesti tipp merepinna suhtes umbes kaks millimeetrit kõrgemaks ja GPS-mõõtmiste järgi on kerkimine viimastel aastatel kiirenenud.

Kerkivad ka teised lähikonna mäetipud nagu Lhotse ja Makalu, mis on kõrguselt maailma neljas ja viies tipp. Makalu on seejuures jõele lähemal kui Everest ja Lhotse ja kerkib seetõttu veelgi kiiremas tempos.

Kulumisnähtusest tingitud mäekerge algas seal kandis ligikaudu 90 000 aasta eest, mil Aruni jõgi muutis voolusängi ja hakkas oma vesi kandma Kosi jõkke. Siis läks ka oru-uuristus käima.

Everesti ametlik kõrgus kasvas neli aastat tagasi lausa mitmekümne sentimeetri võrra korraga. Siis leppisid Hiina ja Nepal pärast uusi mõõtmisi omavahel kokku, et nende piiril asuv mäetipp on 8848 meetrit ja 86 sentimeetrit merepinnast kõrgemal.

Ümardatud kõrgus on seega 8849 meetrit ehk ühe meetri võrra kõrgem, kui seni teatmikes kirjas olnud. Kui jõed samamoodi edasi voolavad ja uuristustööd jätkavad, siis peaks juba sajandi lõpuks see ümardatud kõrgus ka ilma ümardamata käes olema.

