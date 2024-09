Moodsad muinasjutud pikendavad jõudsalt lapsepõlve

Fototöötlusprogrammis muudetud pildid võivad mõnel puhul osutuda õiguskorra rikkumiseks, mis päädib karistusega. Negatiivne reaktsioon pole suunatud teostuse kvaliteedi vastu. Samuti pole keelatud kunstiline fantaseerimine. Sellisel juhul peaks keelama ka näiteks muinasjuttude illustratsioonid, kuigi see piir pole selge. Seda ahendab tegelikkuse ja illusoorsusega põimunud maastik. Viimasel ajal on asunud inimkond avastama uut virtuaalset territooriumi. Nagu vanade maadeuurijate puhul, saavad mõned alanud seikluste tõttu viga. Olgu selgitusena toodud kaks ajakohast näidet.

Sissejuhatuseks võiks mõelda, miks pole muinasjutud keelatud, kuigi need sisaldavad puhast valet. Usutakse, et inimesed suudavad lapsepõlvest välja kasvada. Arvatakse, et pärast tosin aastat suhteliselt andestamatu reaalsusega kohtumist õpitakse tõmbama illusoorse ja päris maailma vahele selget piiri.

Paralleelselt näeme inimlikku pürgimust vabaneda varasemaid põlvkondi vaevanud argiprobleemidest ja muuta elu mugavamaks. Muu hulgas realiseeritakse mõningaid vanu muinasjuttude unistusi lendamisest, kaugvaatamise ja imetabaste maailmade loomiseni. Neist osa avaldub päevi sisustavas arvutimängude ja meedia loodud kunstlikus maailmas. Sellele lisandub samast allikast toidetud naiivne optimism, et lõpuks on kõik võimalik, küll keegi ikka lahenduse leiab. Nii lükkub muinasjuttudest lahti ütlemise aeg hilisemaks.

Tegelikkusega kohtumise edasilükkamise tulemusel lastakse osakesel päris elust halvaks minna, millega kohtutakse lõpuks varem või hiljem. Sotsiaalsete mugavuste ja ekraanidel pakutava meelelahutuse keskel sirguvate laste väike kehaline aktiivsus ja tervist ohustav rasvumine on selle üks ilming. Vastumeetmena korraldatakse kampaaniaid, luuakse erinevas meediaformaadis hariva ja motiveeriva sisuga materjale jne. Paraku neist ei hoolita. Samas kujutab püsiv probleem ammendamatut võimalust teenida tulu näiliste lahenduste müügiga.

Sündimas on uudne muinasjuttude maailm. Selle usutavus on sedavõrd kõrge, et selliste lugude mõju on asutud reguleerima. Ühismeedias võtavad võimust tervise- ja fitnessi-suunamudijad. Uudse probleemi olemasolule viitab Youtube'i otsus hakata piirama alla 17-aastastele juurdepääsu kehalise tubliduse lahendusi pakkuvatele sisutootjatele. Platvorm põhjendab piirangut sooviga kaitsta alaealiste tervist ja ennetada oma kehakuvandi mittevastavusest tingitud negatiivseid tundeid. Kardetakse, et teatud materjali vaatamine põhjustab noortes enesepõlgust ja depressiooni.

Omaette probleem on eeskujude ja nende soovituste sobivus. Erinevalt arsti või apteegi tõenduspõhisest teabest võib juutuuber teaduslike allikate tõlgenduste põhjal luua väärarusaami. Nad ei ole ekraanil edendamaks kellelegi tervist, vaid soovivad vaatajate tähelepanuga teenida raha. Tähelepanuvajadus ja objektiivne tõde ei moodusta head paari isegi teadusmaailmas.

Vähema kogemuse ja kriitilise meelega vaatajate puhul on kahjulike tagajärgede risk arvestatav. Seetõttu seab Youtube teatud materjali vaatamiseks registreerimisnõude ning häälestab jätkusoovituste algoritme nii, et noor külastaja ei saaks liiga suurt kehakuvandi ja fitnessi sisuliste materjalide doosi. Teatud mõttes asub Youtube kujundama ühest muinasjutust veelgi keerulisemat heaolufantaasiat.

Teine lubatud näide pole lapselikkusest kuigi kaugel. Selle muinasjutu peategelane on mõnes olukorras lapseliku käitumise tõttu etteheiteid kogunud Elon Musk. Suurettevõtja toetab USA presidendivalimistel oma võimaluste piires demokraatide vastaskandidaati ehk annetades talle raha ja tähelepanu. Viimasega seoses avaldas ta oma X-platvormil sõnumi, mille sisuks oli tehisintellekti koostatud tegelikkusele mitte vastav pilt Kamala Harrisest kommunistliku diktaatori riietuses.

Esmapilgul ei eristuks antud sõnum Muski paljudest varasematest emotsioone kütvatest avaldustest. Seoses TI abil loodava valeteabe ohuga eriti valmimiste aastal jõudis aga 11 USA osariiki võtta vastu seadused, mis keelavad sellise materjali esitamise poliitiliste valimiste mõjutamiseks.

Vähemalt nendes osariikides ähvardab nüüd Elon Muski kurjategijaks tembeldamine ja teda võib ees oodata nii geograafilises kui ajalises mõttes pikk kohtutee. Erinevalt vanast ajast kui sõnumid levisid rohkem kohalikus ja vahetus inimkontaktis, õnnestus tal uue tehnoloogia abil levitada omi mõtteid ilmselt kõigi USA valijateni. Seetõttu on sarnased seadused kinnitamisjärgus enamustes osariikides.

Nagu tõdetud, ei jää reaalsusega kohtumine tulemata. Muutunud on vaid vanus, mil sellest aru saadakse.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".