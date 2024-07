Uue auto uimastav lõhn on sooja ilmaga eriti tugev

Uue auto ost on enamasti ikka meeldiv sündmus, kuigi ees terendav automaks võib nüüd meele natuke mõruks ka teha.

Uue autoga käib tavaliselt ikka kaasas ka nii-öelda uue auto lõhn, salongis hõljuv iseloomulik hõng, mis samuti mõnele päris meeldib, teistele aga mitte nii väga.

Hiina ja Ameerika teadlased on nüüd asja lähemalt uurinud ja väidavad, et soojadel suvepäevadel võib küsitava tervislikkusega lõhnaainete tase nii uutes kui ka pisut vanemates autodes tõusta muret tekitavalt kõrgeks.

Need lõhnaained on teaduslikuma nime all tuntud kui lenduvad orgaanilised ühendid. Neid eritub autode istmetelt, polsterdustelt ja muudelt kujunduselementidelt.

Õhus sisalduvad lenduvad orgaanilised ühendid võivad, nagu juba teada, kutsuda esile peavalu, väsimust ja ärrituvust, silma-, nina- ja kurgupõletikku, köha ja segadusseisundit.

Jianyin Xiong Pekingi Tehnikainstituudist, Shaodan Huang Harvardi Ülikoolist ja nende kolleegid mõõtsid autosalongide lendühendeid seitsmel kuumal suvepäeval, mil välisõhu temperatuur jäi vahemikku 25 kuni 46 kraadi.

Nad kirjutavad ajakirjas PNAS Nexus, et nende ainete sisaldus autode siseõhus oli neil päevil märkimisväärselt kõrge, eriti formaldehüüdi, atsetaldehüüdi ja heksaldehüüdi oma.

Formaldehüüdi tase ületas Hiina Rahvavabariigis kehtestatud piirnormi mõnikord enam kui kaks korda, atsetaldehüüdi tase aga ligi kolm korda.

Masinõppele tuginev arvutimudel rehkendas välja, et põhiline lendühendite eraldumist mõjutav tegur ongi otseselt just salongis leiduvate materjalide pinnatemperatuur.

Mudel õppis ka prognoosima 12 levinuma lendühendi taset auto siseõhus. Autorite sõnul võiks selline mudel tarka autosse lõimituna sõitjatele ka kasulikuks osutuda.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.