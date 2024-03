Teadlastel õnnestus HIV rakkudest kääridega välja lõigata

Töörühmkasutas selleks 2020. aastal Nobeli preemiaga pärjatud CRISPR/Cas9 geenitöötlustehnoloogiat. Sisuliselt on tegu molekulaarsel tasandil töötavate kääridega, mis võimaldavad DNA-st soovitud osad välja lõigata või seal asuvad geenid katki teha, vahendavad BBC ja EurekAlert!.

CRISPR/-Cas9 geenitöötlustehnoloogiat peetakse molekulaarbioloogias murranguliseks, sest see võimaldab muuta elusorganismide genoomis isegi ühetähelisi asendusi. Teadlased saavad molekulaarkääride abil sihtida ja muuta organismi DNA konkreetseid lõike, kustutada valitud geene ja sisestada rakkudesse uut geneetilist materjali.

Ehkki esialgu on nüüd rakkude lõikamisega hakkama saanud teadlaste sõnul pelgalt tegu põhimõttelise tõestusega, et tööriist selleks sobib, sillutavad käärid teed uutele ülitäpsetele ravimeetoditele.

HIV ravi muudab keeruliseks viiruse võime lisada oma genoom peremeesorganismi DNA-sse. Praegu kasutatakse nakkuse kontrolli all hoidmiseks tugevaid viirusevastaseid ravimeid. Vaatamata nende tõhususele vajavad viiruse kandjad eluaegset ravi. Selle katkestamisel võib muutuda HI-viirus kehas uuesti elujõuliseks.

HIV võib nakatada keha erinevaid rakke ja kudesid. Neis kõigis on oma ainulaadne keskkond ja omadused. Uue tööriistaga otsivad teadlased viisi, kuidas viirus kõigis neis eripalgelistes olukordades korraga sihikule võtta. Teadlaste sõnul on nende eesmärk "töötada välja tugev ja turvaline kombineeritud CRISPR/Cas9-põhine ravim, mis suudab üheaegselt teha kahjutuks erinevaid HIV-tüvesid erinevates raku taustsüsteemides".

Uuringus kasutasid teadlased CRISPR/Cas9't ja kahte juht-RNA-d nende viiruse genoomi osade vastu, mis on kõigis teadaolevates HIV-tüvedes samasugused. Valitud lähenemisega suutis uurimisrühm ravida terveks HIV-ga nakatunud T-rakud. Keskendudes alati samaks jäävatele genoomi osadele, võiks lähenemisviis pakkuda laiapindset ravi, mis suudaks tõhusalt võidelda mitme HIV-tüvega.

Vaatamata õnnestumisele ei läinud kogu protseduur probleemideta. CRISPR/Cas9-süsteemi ja selle tööd tõhustavate reagentide rakku toimetamiseks kasutatav kandja ehk vektor osutus esialgu liiga suureks. Seetõttu tuli teadlastel proovida vektorsüsteemi suuruse vähendamiseks eri tehnikaid. Piltlikult surusid nad liiga väikesesse autosse, millega rakku siseneda, liiga suure pagasi.

Teine probleem, mida teadlased proovisid lahendada, oli HI-viiruse nn reservuaarini jõudmine. Selle moodustavad immuunrakud, mis on HIV-ga küll nakatunud, kuid ei valmista parasjagu uusi viirusosakesi. HIV-i vastase ravi lõpetamisel naaseb viirus just nende suikunud olekus rakkude tõttu.

Teadlased rõhutasid, et esitletud tulemused on siiski vaid esialgsed ja lähitulevikus ei saa meetodit veel HIV-i ravis rakendada. Autorite sõnul tuleb neil järgmisena parendada manustamisviisi. Selle eesmärk on toimetada CRISPR/Cas9HIV-i reservuaarrakkudesse nii, et ei sellega ei kahjustatakse teiste rakkude pärilikkusainet. Lisaks tuleb töörühma sõnul üksikasjalikult uurida kombineeritud ravi tõhusust ja ohutust. Varem on olnud CRISPR/Cas9 süsteemi puhul tõsine väljakutse soovimatute muudatuste vältimine. Nii ongi strateegia eesmärk muuta süsteem kliiniliste uuringute jaoks võimalikult ohutuks. Kuigi esialgsed tulemused on julgustavad, on uue HIV-ravimi väljakuulutamiseks veel vara.