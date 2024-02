Mullamikroobid teevad tee paremaks

Õige tee maitse saab alguse juba teetaime juurtest, õieti isegi juba teetaime juurtel toimetavatest mikroobidest. Hiina teadlased on avastanud, et õige mikroobikooslus teetaime juurtel teeb tee veelgi maitsvamaks.

Wenxin Tang Fujiani Põllumajandus- ja Metsandusülikoolist ja ta kolleegid võtsid vaatluse alla 17 teetaimesorti ja tõdesid, et juurtel elutsevate mikroorganismide kooslus oli eri sortidel üsna erisugune.

Nad panid tähele, et mõned mikroobid aitasid teetaimedel mullast rohkem lämmastikku kätte saada kui teised mikroobid. Selgus ka, et kui taim sai mullast rohkem lämmastikku, siis sisaldasid ta lehed rohkem ainet nimega teaniin.

Just teaniin on aga see aine, täpsemalt aminohape, mis annab teele iseloomulikku maitset, mis teesõpradele meeldib. Asjatundjate sõnul võib seda maitset iseloomustada isegi niivõrd eksootilise ja mõistatusliku oskussõnaga nagu umami. Mõnede uuringute andmeil võib just teaniin anda teele ka ta kergelt rahustavat toimet.

Tang ja ta kolleegid tuvastasid 21 mikroobiliiki, mis aitavad teetaimel eriti jõudsalt teaniinitoodangut tõsta. Neist liikidest segasid nad kokku segu, niiöelda sünteetilise koosluse või kommuuni, millele panid ilusa nime SynCom21.

Selgus, et sünteeskoosluse koosseis sarnanes vägagi selle loodusliku mikroobikooslusega, kes elutseb kõrge teaniinisisaldusega ja kõrgekvaliteediliseks peetava teetaimesordi rougui juurte ümber.

Kui teadlased kandsid seda mikroobisegu väiksema teaniinisisalduse poolest tuntud sortidesse kuuluvate teetaimede juurtele, kasvas lämmastikuomastus ja tõusis teaniinitootlus neilgi.

Nähtust võis märgata isegi suhteliselt lämmastikuvaeses mullas kasvanud taimede juures. Ka mõnedel juba hea teaniinisisaldusega sortidel suurenes mikroobisegu toimel sisaldus veelgi.

Edust tiivustatuna katsetasid Tang ja ta kaaslased sama segu ka ühe hoopis teise taime, hariliku müürlooga peal. Ilmnes, et seegi tagasihoidlik, kuid teadusringkondades laialt tuntud rohttaimeke hakkas tublide mikroobide kaasabil mullast rohkem lämmastikku saama.

Teadlased kavandavad nüüd ka välikatseid päris teeistandustes, aga senistest tulemustest, mis on saadud laboris, annavad nad teada ajakirjas Current Biology.

