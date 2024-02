Kahejalgsus aitas saurused võimule

Amy Shipley ja ta kolleegid Inglismaalt Bristoli Ülikoolist väidavad, et varajaste dinosauruste väledus ja hea liikuvus andsid neile konkureerivate loomarühmade ees eeliseid.

Shipley ja ta kaaslased võrdlesid omavahel paljude triiase ajastul elanud roomajaliikide jäsemete proportsioone. Nad määrasid jäsemete järgi kindlaks, millised loomad olid liikunud neljal, millised kahel jalal.

Samuti arvutasid nad iga vaadeldud liigi kohta välja niinimetatud kursoraalindeksi, mis näitab, kui hästi suutis loom joosta.

Teadlased tõdevad ajakirjas Royal Society Open Science, et saurused ja nende lähemad sugulased olid algselt kõik nii kahejalgsed kui ka head jooksjad. Samuti valdasid nad suuremat arvu jooksustiile kui mõned lähemad konkurendid, näiteks tänapäevaste krokodillide kauged eellased.

Dinosaurused tõusid jõuliselt esile umbes 233 miljonit aastat tagasi, mil niiske kliima asendus põuasemaga ja loomadel jäi toitu vähemaks. Enne seda olid saurused elanud paarkümmend miljonit aastat suhteliselt silmapaistmatut elu.

On võimalik, et sauruste triumfile aitas kaasa ka nende oletatavasti hea võime kehas vett talletada, mis on omane ka tänapäevastele roomajatele ja lindudele. Kuid peale selle, on Shipley ja kaaslased kindlad, olid tähtsad ka vilgas liikumine ja kiire jooks.

Saurused tugevdasid oma globaalset haaret ka triiase ajastu lõpetanud suure väljasuremislaine järel, milles suurem osa krokodillieellaste sugulasi hukkus. Alanud juura ajastul laiendasid saurused oma liikumisviiside arsenali veelgi, täites tühjaks jäänud nišše.

Algsete dinosauruste väledust soodustas ka nende suhteliselt väike kasv oma paljude järeltulijatega võrreldes. Algsaurused olid tüüpiliselt vaid meetri kõrgused kahel jalal liikunud loomad, kes suutsid kiiresti saakloomi taga ajada ja kiiresti oma vaenlaste eest pageda.

Alles juura ajastul, mil väljaspoolset konkurentsi oli vähe, arenesid paljud saurused suurekasvuliseks ja nii mõnigi ka neljajalgseks.

